Еще один сериал про 90-е, но сюжет «Аутсорса» явно отличается от подобных, хотя бы потому, что речь идет не о бандитах, а о сотрудниках службы исполнения наказаний. Действие драмы происходит в 1996 году, когда смертная казнь в стране была еще разрешена. В тюрьму особого назначения прибывает новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Он как человек с обостренным чувством справедливости решает, что родственники убитых имеют полное право на то, чтобы поквитаться с преступниками.