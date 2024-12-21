30 ноября завершился показ сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, в котором Иван Янковский сыграл главную роль — бывшего студента юридического факультета Родиона Раскольникова. Эта экранизация классика вызвала неоднозначную реакцию: кто-то похвалил сериал за смелость и назвал произведение артхаусом, другие же, наоборот, разочаровались и посчитали драму провалом года.
В одном из интервью Иван рассказал, как вживался в роль Раскольникова: актер наблюдал за тем, как ведут себя и общаются бездомные. Также Иван признался, что во время съемок часто вгонял себя в стрессовое состояние, и это нужно было, чтобы прочувствовать своего героя.
Вспомним наиболее яркие сериалы с его участием.
1. «Топи»
Реальность или все-таки нет? Этот вопрос невольно сопровождает зрителей во время просмотра мистической утопии Владимира Мирзоева «Топи». Герои сериала — пятеро москвичей, которые отправляются в архангельскую деревню, чтобы посетить монастырь. Для каждого из них эта поездка — духовное путешествие к самому себе, возможность убежать от собственного страха и внутренних проблем.
Айтишник Денис Титов, которого сыграл Иван Янковский, ищет способ спастись от неоперабельного рака. В одном из интервью актер объяснил, что в глубине души его персонаж надеется на чудо, хотя сам в него не верит. На том, чтобы Денис поехал в монастырь, настояла мама, и он послушал ее, ведь под маской холодного, усталого циника в нем живет растерянный грустный мальчик.
Стоит отметить, что это не первый проект по произведению Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ), в котором участвует Янковский. До этого был полнометражный «Текст», в котором у персонажа Ивана не менее драматичная судьба.
2. «Плейлист волонтера»
В центре сюжета сериала — Михаил Штапич (Иван Янковский), который к своим 25 годам уже успел развестись и потерять не только работу, но всякий интерес к жизни. По воле случая он знакомится с ребятами из поисково-спасательном отряда и присоединяется к ним, чтобы помогать искать пропавших.
Иван Янковский отметил, что «Плейлист волонтера» важен тем, что он не про супергероев, а абсолютно обычных людей. Каждый из персонажей драмы немного потерял жизненные ориентиры и пытается найти себя.
Проект является экранизацией одноименной книги Мршавко Штапича, повествующей о буднях объединения «ЛизаАлерт», которое на тот момент только образовалось в России. По мнению критиков, в сериале хорошо показан волонтерский процедурал, а идея о том, что поисками пропавших идут заниматься люди, во многих смыслах потерянные, раскрыт не до конца.
3. «Фишер»
Сюжет детективного сериала основан на реальных событиях, которые происходили в Подмосковье с середины 80-х и до начала 90-х. «Фишер» — серийный маньяк Сергей Головкин, который с особой жестокостью убивает детей и подростков в лесу. Преступника прозвали «учеником Чикатило» и «кровавым зоотехником».
В многосерийном детективе Ивану Янковскому досталась главная роль дерзкого следователя Евгения Бокова. Изначально актер должен был играть рассудительного Валерия Козырева, напарника Бокова, но он отказался. Янковский объяснил это тем, что устал от образа интеллигента, и ему захотелось примерить на себя роль более грубого, наглого персонажа. Образ Козырева в итоге воплотил Александр Яценко.
Добавим, что перед съемками Иван Янковский и его коллеги общались с сотрудниками, которые вели дело Фишера, и смотрели видеоматериалы с допросами преступника.
4. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Нашумевший сериал, который буквально захватил инфополе в ноябре 2023 года. В центре сюжета — так называемый казанский феномен, или же деятельность молодежных ОПГ, возникших на стыке 80-х и 90-х.
Янковский сыграл одну из главных ролей — Вову Адидаса. Бывший участник Афганской войны возвращается в «родную» группировку и понимает, что те правила, по которым жила улица и страна раньше, больше не действуют.
Рассказывая о съемках криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте», Иван признавался, что они были насыщены драками и опасными трюками. Янковский отметил и то, что войти в образ лидера банды ему помогла куртка, в которой он снимался. Надев ее, он сразу чувствовал себя простым парнем «на районе».
5. «Аутсорс»
Еще один сериал про 90-е, но сюжет «Аутсорса» явно отличается от подобных, хотя бы потому, что речь идет не о бандитах, а о сотрудниках службы исполнения наказаний. Действие драмы происходит в 1996 году, когда смертная казнь в стране была еще разрешена. В тюрьму особого назначения прибывает новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Он как человек с обостренным чувством справедливости решает, что родственники убитых имеют полное право на то, чтобы поквитаться с преступниками.
Так рождается целый бизнес, в рамках которого право на возмездие отдается на аутсорс, то есть палачом может стать каждый, кто заплатит. Вскоре выясняется, что справедливость и деньги — абсолютно противоположные понятия, и на пути главного героя возникают люди, лишенные каких-либо моральных принципов.
Иван Янковский отметил, что сценарий сразу же показался ему интересным, а он сам давно хотел поработать с режиссером Душаном Глигоровым. Напомним, что драма по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера» выйдет в 2025 году.