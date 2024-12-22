Дочь художника Сергея Цигаля и одной из самых ярких советских актрис Любови Полищук покоряла вершину актерского мастерства самостоятельно, не опираясь на громкие фамилии своих родителей. Чтобы в ГИТИСе не было предвзятого отношения, Мариэтта не афишировала свое родство со знаменитой артисткой. Упорство и труд помогли ей добиться успеха — после окончания института она начала с небольших театральных ролей, затем ей доверили более ярких персонажей.