Звезды часто берут детей на съемочные площадки. Поэтому неудивительно, что многие из них вдохновляются актерской деятельностью и сами мечтают примерять на себя разные роли. Ефремовы, Янковские, Пересильд — представители этих династий продолжают семейное дело. Расскажем о них и не только.
1. Григорий Верник
Актер родился в семье Игоря Верника, который не нуждается в представлении, и телеведущей и журналистки Марии Верник. Григорий несколько лет выбирал, по чьим стопам пойти, и решил, что будет как папа. Поэтому в 2017 году он поступил в Школу-студию МХАТ.
Дебют Верника-младшего на экране состоялся, когда ему было 14 лет: вместе с отцом он снялся в многосерийном фильме «Избранница». В студенческие годы список проектов с участием Григория расширился: «Домашний арест», «Год культуры», «Мамы чемпионов», «Содержанки».
Ярким появлением на экране Григория Верника стала его роль маньяка в психологическом триллере «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной. Главную роль молодой артист сыграл в многосерийной драме «Цикады». По словам актера, он обожает примерять отрицательные образы.
2. Мариэтта Цигаль-Полищук
Дочь художника Сергея Цигаля и одной из самых ярких советских актрис Любови Полищук покоряла вершину актерского мастерства самостоятельно, не опираясь на громкие фамилии своих родителей. Чтобы в ГИТИСе не было предвзятого отношения, Мариэтта не афишировала свое родство со знаменитой артисткой. Упорство и труд помогли ей добиться успеха — после окончания института она начала с небольших театральных ролей, затем ей доверили более ярких персонажей.
В кино Мариэтта Цигаль-Полищук дебютировала в 2005 году, причем в сериале «Богиня прайм-тайма» ее даже не указали в титрах. Зато теперь многие знают актрису по роли Фаины Георгиевны в сериале «Раневская». Выбор исполнительницы оказался для режиссера драмы Дмитрия Петруня сложной задачей: на роль пробовались сотни претенденток, но выбор пал на одну.
По словам Мариэтты, она ощутила груз ответственности за воплощение на экране столь яркого образа, поэтому смотрела архивные записи с Раневской и погрузилась в ее биографию. Правда, призналась актриса, после успеха сериала предложений от режиссеров не прибавилось, но ее это не смущает, так как зацикленности на амбициях нет и в помине.
3. Матвей Лыков
Отец этой звезды — Казанова из сериала «Улицы разбитых фонарей». Впервые сын Александра Лыкова появился на экране в телеспектакле «Томас Бекет». Ему было пять лет, когда он сыграл сына короля Генриха II. Спустя год вместе с отцом Матвей снялся в криминальной драме «Путешествие в счастливую Аравию». Но мысли становиться актером у Лыкова-младшего не было.
После четвертого курса педагогического университета Матвей отправился в США, где стал известным манекенщиком. Причем карьера модели привела его в кино — он выступил оператором на съемках документального фильма о моде, а потом вошел во вкус и как актер поучаствовал в производстве клипов.
Настоящий дебют Матвей Лыкова состоялся в 2015 году: в фэнтези «Он — дракон» он сыграл загадочного Армана, превращающегося в мифическое существо.
Карьера артиста пошла в гору в 2023-м — он снялся в сериале «Жить жизнь». Год спустя вышел приключенческий боевик «Майор Гром: Игра», где Лыков перевоплотился в злодея.
4. Анастасия Талызина
Артистка в третьем поколении, чья бабушка — народная артистка РСФСР Валентина Талызина, а мама — актриса Ксения Хаирова. Примечательно, что быть кинозвездой Анастасия Талызина не планировала: она хотела стать танцовщицей, но, получив серьезную травму колена, задумалась о смене профессии.
Анастасия поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2018 году она получила первую роль в хорроре «Пиковая дама. Зазеркалье», и с этого момента ее стали приглашать в другие проекты. В 2020 году на ТНТ стартовал сериал «Патриот», в котором Талызина сыграла объект воздыханий героя Антона Жижина Ленку Монро. За три сезона образ дерзкой и пробивной девушки успел запомниться зрителям.
2023-й принес Анастасии достойные плоды — триллер «Кентавр», где ее партнером выступил Юра Борисов, комедия с Эльдаром Калимулиным «Год рождения» и военная драма «Воздух».
5. Иван и Елизавета Янковские
Принадлежность к семье актеров предопределило судьбу будущих звезд. Иван Янковский дебютировал в кино в 10 лет, сыграв в телефильме «Приходи на меня посмотреть», режиссером которого выступил его дедушка Олег Янковский. Первую взрослую роль Иван получил в фантастической ленте «Индиго». Успех и победу на «Кинотавре» ему принесло драмеди «Тряпичный союз».
В 2019 году на экраны вышла нашумевшая драма «Текст», в которой Янковский сыграл Петра Хазина. 2020-е ознаменовались целой серией творческих удач — это и мистический сериал «Топи», и спортивный байопик «Чемпион мира». Образ Вовы Адидаса в проекте Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» сделало Ивана народным любимцем.
Не менее интересный список проектов и у сестры актера — Елизаветы Янковской: биографическая драма о поэтессе Нике Турбиной «Ника», грустный ромком с Вадиком Королевым «Фрау», а также сериал о закулисье известного театра «Балет».
6. Никита Ефремов
О династии Ефремовых мы уже рассказывали в статье на Кино Mail. Но стоит сказать, что самый яркий продолжатель семейного дела — это, конечно же, Никита Ефремов. В его фильмографии более 70 проектов, среди которых «Лондонград. Знай наших!», «Григорий Р.», «Нулевой пациент», «Библиотекарь» и многие другие. Кстати, в мелодраме «Оттепель», в которой сыграл и его отец Михаил Ефремов, Никита появился в образе своего деда Олега Николаевича.
7. Макар Хлебников
Звезда сериала «Пингвины моей мамы» — сын режиссера Бориса Хлебникова. Макар хотел постигать режиссуру, как и отец, но внезапно получил предложение поработать в качестве актера. Он справился с задачей и очаровал зрителей. В 2024 году Макар Хлебников даже получил награду «Ника» за лучшую второстепенную роль в фильме «Снегирь».
Макар продолжает сниматься, а одна из самых обсуждаемых его ролей — Юра в сериале про 90-е «Дети перемен».
8. Мария Михалкова-Кончаловская
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — художница, но зрителям стала известна после роли во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» — до этого Мария Михалкова-Кончаловская снималась в эпизодических ролях и не хотела связывать себя с актерством. Но положительные отзывы и драйв, который она ощущала от сотрудничества с Германикой, навели Марию на мысли о продолжении начатого пути. Правда, представительница известной династии все-таки хочет быть как папа и дед — Андрей Кончаловский, то есть режиссером.
9. Анна Пересильд
Айгуль Ахметова из нашумевшего сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Первую роль Анна Пересильд получила в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». В картине «Тибра» актрисе досталась уже главная роль, за нее Аню удостоили международной награды.
Успехом увенчалась работа в драме Крыжовникова, причем Анны могло там и не быть, так как папа скептически отнесся к ее появлению в проекте о криминальных группировках. Режиссеру пришлось уговаривать Алексея Ефимовича. По совету Юлии Пересильд, перед сложными съемками Аня работала с психологом.
10. Глеб Пускепалис
Этот молодой актер родился в семье режиссера и звезды сериала «Шифр» Сергея Пускепалиса, который, к сожалению, трагически погиб в 2022 году. Глеб много времени проводил в театре вместе с отцом, вдохновляясь тем, что происходит на сцене, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, он поступил в ГИТИС.
Кинодебют Глеба Пускепалиса состоялся еще в 2003-м: в семейной драме «Коктебель» он получил главную роль. В его послужном списке также сериалы «Естественный отбор», «Рашн Юг» и «Обоюдное согласие».