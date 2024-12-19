Однако студия использовала интерес Уильямса, чтобы надавить на Николсона и склонить его к участию. В итоге Джек Николсон принял предложение, а Робин оказался в стороне. Спустя годы актер признавался, что был разочарован и обижен таким подходом. Джокер в исполнении Николсона стал культовым, но многие до сих пор задаются вопросом, каким бы мог быть Джокер Уильямса, ведь его способность балансировать между комическим и трагическим могла создать по-настоящему уникального злодея.