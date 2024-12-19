В это сложно поверить, но даже самые культовые персонажи в кино могли выглядеть совершенно иначе. Это не фантазии, а вполне реальные ситуации, которые могли изменить не только судьбы актеров, но и наше представление о многих известных образах. В этой статье расскажем о наиболее интересных кастинговых перестановках.
1. Аль Пачино — Хан Соло, «Звездные войны»
После «Крестного отца» и «Серпико» Аль Пачино был на пике своей популярности. Когда Джордж Лукас предложил молодой звезде роль Хана Соло в своем новом проекте, тот отказался, потому что ничего не понял, когда прочитал сценарий. Космическая сага показалась ему странной, а приглашение звучало как бессмысленная авантюра.
Вместо Пачино роль в первых «Звездных войнах» получил Харрисон Форд — тогда еще малоизвестный актер, подрабатывающий плотником, который ранее появился у Лукаса в мюзикле «Американские граффити». Форд идеально воплотил дерзкого и обаятельного контрабандиста, добавив ему фирменного цинизма и искреннего обаяния. Хан Соло стал культовым героем, а Харрисон Форд — звездой мирового масштаба. Сегодня представить кого-то другого в образе Соло невозможно, но история помнит о том, как Аль Пачино чуть не отправился покорять далекую-далекую галактику.
2. Рассел Кроу — Росомаха, «Люди икс»
Именно австралийскую звезду режиссер Брайан Сингер видел в образе Росомахи — брутального, неукротимого и опасного персонаж. Хрипловатый голос и грубоватая харизма Рассела Кроу идеально подходили для роли мутанта в «Людях Икс». Однако он отказался, опасаясь, что после «Гладиатора» и этой картины амплуа сурового парня прилипнет к нему.
В качестве альтернативы Рассел предложил Сингеру кандидатуру своего друга и соотечественника — начинающего актера Хью Джекмана, и для него фильм оказался прорывным, а образ Росомахи стал визитной карточкой. Кроу признавался, что на самом деле ни о чем не жалеет, но фанаты все равно задаются вопросом: как бы выглядел Логан с лицом Максимуса?
3. Леонардо ДиКаприо — Патрик Бейтман, «Американский психопат»
После триумфа «Титаника» красавчик и сердцеед Леонардо ДиКаприо оказался на вершине голливудского Олимпа. Актер получил предложение сыграть Патрика Бейтмана в триллере «Американский психопат» с гонораром в 20 миллионов долларов. Однако после беседы с журналисткой Глорией Стайнем, которая выразила обеспокоенность негативным влиянием такой роли на женскую аудиторию звезды, ДиКаприо решил отказаться от проекта и предпочел более безопасный вариант — проект Дэнни Бойла «Пляж».
Роль досталась Кристиану Бэйлу, который полностью отдался персонажу, превратив Патрика Бэйтмана в образец отрицательной харизмы. Картина стала культовой, а Бэйл продемонстрировал свой невероятный талант.
4. Мишель Пфайффер — Клариса Старлинг, «Молчание ягнят»
Звезда кинохитов «Лицо со шрамом» и «Опасные связи» была одной из главных претенденток на роль Кларисы Старлинг в триллере Джонатана Демме. Режиссер видел в Мишель Пфайффер глубину и решительность, необходимые для молодой сотрудницы ФБР, которой предстоит столкнуться с олицетворением чистого зла. Однако сама Пфайффер не разделяла его энтузиазма. Актриса отказалась от предложения, сославшись на то, что в сценарии «неутешительный финал».
Персонаж в итоге достался Джоди Фостер, которая проявила настойчивость и буквально выбила себе участие в «Молчании ягнят». Демме первоначально не был уверен в ее кандидатуре, но актриса уже тогда была большим поклонником романа Томаса Харриса и впоследствии доказала свою правоту. За эту работу Фостер получила премию «Оскар», а ее Кларисса вошла в историю как одна из сильнейших героинь на экране.
5. Том Круз — Клифф Бут, «Однажды… в Голливуде»
Во время работы над фильмом своей мечты Квентин Тарантино хотел создать тандем, искрящийся харизмой и энергией. На роль Клиффа Бута, верного друга Рика Далтона, Тарантино всерьез рассматривал Тома Круза. Переговоры были в самом разгаре: Круз, известный своим умением воплощать бойких героев, идеально вписывался в образ. Однако несмотря на обоюдный интерес, актер и режиссер так и не смогли договориться из-за разногласий в графиках съемок.
В результате роль досталась Брэду Питту, который идеально вписался в образ обаятельного, ироничного и немного загадочного Клиффа. Игра Питта стала настоящим украшением драмы «Однажды... в Голливуде» и принесла артисту долгожданный «Оскар». Сложно представить, что кто-то еще мог бы так легко и изящно воплотить Клиффа Бута на экране.
6. Робин Уильямс — Джокер, «Бэтмен»
В конце 80-х продюсеры Warner Bros. рассматривали комика и звезду драмы «Общество мертвых поэтов» в качестве альтернативы Джеку Николсону, который первоначально отказывался от участия в «Бэтмене» Тима Бертона. Робин Уильямс был в восторге от идеи сыграть одного из самых известных злодеев в истории комиксов и даже согласился на переговоры.
Однако студия использовала интерес Уильямса, чтобы надавить на Николсона и склонить его к участию. В итоге Джек Николсон принял предложение, а Робин оказался в стороне. Спустя годы актер признавался, что был разочарован и обижен таким подходом. Джокер в исполнении Николсона стал культовым, но многие до сих пор задаются вопросом, каким бы мог быть Джокер Уильямса, ведь его способность балансировать между комическим и трагическим могла создать по-настоящему уникального злодея.
7. Тим Рот — Северус Снейп, «Гарри Поттер»
Долгое время главным кандидатом на роль Северуса Снейпа в экранизации романа Джоан Роулинг был мастер перевоплощений с хищной харизмой и злодейской ухмылкой Тим Рот. Режиссер Крис Коламбус видел в Роте идеальное воплощение строгого и загадочного профессора зельеварения, создающего одновременно отталкивающий и притягательный образ. Однако вместо «Гарри Поттера» Рот выбрал «Планету обезьян» Тима Бертона, так как, по его словам, не хотел застрять в многолетней франшизе.
Снейпа в итоге сыграл Алан Рикман, который сумел воплотить преподавателя Хогвартса именно таким, каким его хотели видеть поклонники — трагичным и запоминающимся персонажем. Сегодня сложно представить, что кто-то еще мог бы так мастерски провести зрителя через тайну и боль одного из ключевых героев магической вселенной.
8. Эмили Блант — Черная Вдова, «Железный человек 2»
Первоначально в образе русской шпионки Наташи Романофф студия Marvel хотела видеть звезду фильмов «Дьявол носит Prada» и «Молодая Виктория». Однако из-за контрактных обязательств перед другой студией Эмили Блант пришлось сниматься в фильме «Путешествия Гулливера», что сделало невозможным участие в предложенном проекте. Актриса призналась, что для нее это был удар, так как она хотела поработать с Робертом Дауни-мл.
В итоге партия Черной Вдовы перешла к Скарлетт Йоханссон, которая, кроме «Железного человека 2», появилась и в последующих лентах киновселенной. Хотя Блант и упустила шанс стать частью популярной франшизы, ее карьере отказ не повредил. Но фанаты комиксов до сих пор мечтают увидеть актрису в роли одной из супергероинь.
9. Джейк Джилленхол — Фродо Беггинс, «Властелин колец»
В эфире одного из популярных вечерних телешоу артист признался, что когда-то пробовался на роль хоббита и главного героя трилогии Питера Джексона. Во время прослушивания он сыграл сцену без должного британского произношения, и режиссер был настолько ошарашен этим, что назвал Джейка Джилленхола худшим актером из всех, что видел.
Джексон все же нашел своего Фродо Бэггинса для саги «Властелин колец» — им стал Элайджа Вуд. Сыграв хрупкого, но невероятно стойкого хоббита в культовой картине, Вуд получил мировую славу и любовь миллионов зрителей.
10. Гвинет Пэлтроу — Роза, «Титаник»
Безусловно, роль Розы в эпической мелодраме Джеймса Кэмерона стала знаковой в карьере Кейт Уинслет, подарив ей признание и номинацию на «Оскар». Уинслет выложилась на все сто, создав образ, который тронул сердца миллионов зрителей, а ее дуэт с молодым ДиКаприо навсегда вошел в историю кино.
Однако мало кто знает, что актрисе пришлось буквально уговаривать режиссера взять ее на борт «Титаника». А все потому, что изначально Кэмерон хотел видеть в своей картине Гвинет Пэлтроу. Актриса прошла пробы и рассматривалась наряду с Кэмерон Диаз, Николь Кидман, Шэрон Стоун и другими звездами того времени. По одной из самых популярных версий, Пэлтроу отклонила предложение, так как сочла сценарий слишком простым, а историю банальной.