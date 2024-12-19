Экранизация серии романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» стартовала на телеканале HBO 13 лет назад и навсегда изменила мир телевидения. У поклонников было много вопросов к развязке сюжета, однако это не помешало актерам, сыгравших ключевых персонажей, обрести мировую славу. Рассказываем, как сложилась судьба, в том числе творческая, Кита Харингтона, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и других звезд сериала, и чем они занимаются сейчас.
1. Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен
Свое детство младшая дочь Безумного короля Дейенерис Бурерожденная провела в изгнании. В начале сериала она скромная и послушная, но после замужества и смерти любимого мужа кхале Дрого в ней просыпается сила и воинственность. Белокурая кхалиси намеревается занять Железный трон любой ценой.
Эмилия Кларк была недовольна финалом проекта. Особенно ее расстроила участь Дейнерис, которой так и не удалось стать королевой Вестероса. После завершения работы над проектом «мать драконов» появилась в нескольких ромкомах — «Рождество на двоих» и «Идеальная жена», а также сыграла в фэнтези «Секретное вторжение» и «Поколение стручков», причем в последнем героиня Кларк становится матерью искусственно выращенного ребенка. О параллельных вселенных речь пойдет в следующем проекте с Эмилией — «Следующая жизнь».
Выход первого сезона «Игры престолов» совпал с ухудшением здоровья актрисы. Эмилия перенесла два инсульта, после которых последовала серьезная операция. Это побудило артистку заняться благотворительностью — она создала фонд SameYou, помогающий людям с похожими проблемами. За такой поступок Кларк удостоилась звания кавалера ордена Британской империи. Известно также, что у Эмилии было несколько романов с коллегами по цеху. Конечно же, любовную связь ей приписывали с Джейсоном Момоа, что оказалось лишь слухами. Свободно ли сейчас сердце «кхалиси», она не афиширует.
2. Кит Харингтон — Джон Сноу
Бастард верховного лорда Севера Эддарда Старка отправляется в Ночной дозор, однако там его убивают. Джона воскрешает жрица Мелисандра, и герой тем самым освобождается от клятвы пожизненно охранять стену. Вскоре Сноу узнает тайну своего рождения и понимает, что тоже может претендовать на престол, но отказывается от этой идеи в пользу Дейенерис. Однако потом Джон понимает, что возлюбленная изменилась, а ее жестокость может стать угрозой его семье и всему Северу, и убивает ее.
Роль Джона Сноу стала для Кита Харингтона звездной, но актер оказался не готов к такой популярности. После окончания съемок он на время впал в депрессию и даже пристрастился к алкоголю. Возлюбленного поддерживала Роуз Лесли, сыгравшая в проекте одичалую Игритт. Пара все еще вместе и воспитывает двоих детей.
После всех потрясений и реабилитационной клиники Кит вернулся в профессию. В 2023-м на экраны вышел хоррор «Малышка Руби» и триллер «Номер 249». Не так давно стало известно, что Харингтон присоединился к Марку Уолбергу в сиквеле комедии «Семейный план». Также в одном из недавних интервью Кит заявил, что спин-офф о приключениях Джона Сноу сниматься не будет, так как сценаристы не смогли придумать сюжет. Актер признался, что финал «Игры престолов» его устроил, так как Север — идеальное место для Джона.
3. Мэйси Уильямс — Арья Старк
Младшая дочь Неда Старка с детства предпочитает шитью тренировки с мечом. После всех злоключений в Королевской Гавани ей удается сбежать и обучиться мастерству Безликих. Она мстит всем, кто издевался над ее родными, особенно Фреям, устроившим Кровавую свадьбу. Непревзойденная убийца также расправляется с Королем ночи, а в финале решает отправиться в путешествие, чтобы узнать, что находится за пределами известных ей земель.
Мэйси Уильямс продолжает карьеру: она снялась в сериалах «Успеть за две недели», «Пистолет», а также байопике «New Look: Революция стиля», в котором сыграла Катрин Диор. Известно, что актриса создала социальную сеть, в которой творческие люди могут общаться и обмениваться своими проектами. Семьей исполнительница роли Арьи Старк пока что не обзавелась.
4. Софи Тернер — Санса Старк
Старшая дочь Эддарда воспитывалась на романтических балладах, но иллюзиям юной красавицы приходит конец, когда она выходит за Джоффри Баратеона. Санса терпит издевательства и знакомится с тонкостями интриг. После смерти Джоффри ее снова выдают замуж, правда, и на этот раз супруг оказывается тираном. После череды испытаний представительница дома Старков становится Королевой Севера.
После успеха «Игры престолов» у Софи Тернер не получилось пополнить фильмографию громкими проектами. Она снялась в фантастическом боевике «Люди Икс: Темный Феникс», сериалах «Выжить» и «Лестница». В 2024 году вышла многосерийная криминальная драма с участием Софи, в которой она воплотила образ преступного гения Великобритании Джоан Ханнингтон.
Тернер побывала замужем. В браке с певцом Джо Джонасом у актрисы родились две дочери Уилла и Дельфина, но пара распалась спустя три года после свадьбы.
5. Айзек Хемпстед-Райт — Бран Старк
Младший сын Эддарда Старка едва не погибает в первой серии после того, как застает Серсею в объятьях ее брата-близнеца Джейме. Коварный Ланнистер сбрасывает мальчика с башни, и тот становится инвалидом. Но вместе с этим Бран получает способность видеть будущее, и в финале именно он становится избранным повелителем Шести королевств.
На гонорары от «Игры престолов» Айзек Хемпстед-Райт, который буквально повзрослел на съемочной площадке, поступил в университет и продолжил сниматься. Последние его работы — «Поколение Вояджер» и «Голубой Маврикий».
6. Лина Хиди — Серсея Ланнистер
Супруга Роберта Баратеона и мать троих детей Серсея после смерти всех наследников сама утверждается на троне. После того, как придворные стали догадываться о том, что сыновья и дочь Серсеи не от короля, пошла волна заговоров, которые стали началом битвы за престол. Героиня погибает вместе с братом Джейме в тот момент, когда разгневанная Дейенерис крушит Вестерос.
За роль жестокой и мстительной королевы Лина Хиди была пять раз номинирована на «Эмми». Она продолжила сниматься в кино, но потом решила попробовать себя в роли режиссера и продюсера. В 2022-м произошли перемены в личной жизни актрисы. Она вышла замуж за коллегу по цеху Марка Менчака.
7. Джек Глисон — Джоффри Баратеон
Жестокий Джоффри становится королем после смерти отца и приказывает казнить Неда Старка, тем самым положив начало войне. В четвертом сезоне он умирает, выпив отравленного вина.
После финала «Игры престолов» Джек Глисон поставил актерскую карьеру на паузу, увлекшись наукой и театром. Однако в 2022-м вернулся в профессию, сыграв в проекте с Лиамом Нисоном «На земле святых и грешников». В октябре 2024 года появились кадры с Джеком на съемочной площадке сериала «Дом Гинесса». Образ какого персонажа воплотил Глисон, не уточнялось. Известно, что актер женат, но свою личную жизнь он не афиширует.
8. Николай Костер-Вальдау — Джейме Ланнистер
Брат-близнец Серсеи и рыцарь Королевской гвардии верен своему дому и сестре, однако в войне с ходоками примыкает к армии северян. После победы Джейме возвращается в столицу, чтобы вывезти Серсею, но погибает вместе с ней.
На фоне триумфа «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау получил массу предложений, поэтому его можно увидеть в таких проектах, как «Обливион», «Договор молчания», «Он — это пуля», «Последнее, что он мне сказал». В последнее время датская звезда пробует силы в качестве режиссера.
Костер-Вальдау более 20 лет женат на гренландской актрисе Нукаке Мотцфельдт, у супругов две дочери.
9. Питер Динклэйдж —Тирион Ланнистер
Родной брат Серсеи и Джейме хитер и умен, но постоянно терпит издевательства из-за своего роста. Однако Тириону удается служить на благо Семи королевств, а в финале стать десницей короля Брана I Сломленного.
Роль карлика по прозвищу Бес стала звездной для Питера Динклэйджа. Ему удалось поучаствовать в проектах «Аферистка», «Сирано», «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Мечта с подвохом». Осенью 2024 года стало известно о новом проекте с участие звезды: Питер сыграет в фильме «Кровельщик», который расскажет историю известного вора. Динклэйдж почти 20 лет женат на Эрике Шмидт. Пара растит двоих детей.