Бастард верховного лорда Севера Эддарда Старка отправляется в Ночной дозор, однако там его убивают. Джона воскрешает жрица Мелисандра, и герой тем самым освобождается от клятвы пожизненно охранять стену. Вскоре Сноу узнает тайну своего рождения и понимает, что тоже может претендовать на престол, но отказывается от этой идеи в пользу Дейенерис. Однако потом Джон понимает, что возлюбленная изменилась, а ее жестокость может стать угрозой его семье и всему Северу, и убивает ее.