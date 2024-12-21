«Не бойся сказки, бойся лжи». Каким получился новый фильм про домовенка Кузю

Напоследок хочется напомнить, что в мультфильме в волшебном сундуке Кузьмы были спрятаны сказки. В новой же ленте артефакт, едва открывшись, начинает исторгать из себя бургеры. Возможно, авторы полнометражного «Кузи» считают, что у современной юной аудитории вообще не развито абстрактное мышление: что еще за сказки, спросят дети, и как они могут храниться в сундуке? Вот булки с котлетами — другое дело, с ними понятней. Авторам хочется напомнить прекрасную песню из оригинального мультфильма о Кузе: «Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка — сказка не обманет, тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет». Впрочем, о сказках, к которым приложили руку Андреасяны, такого, конечно, не скажешь.