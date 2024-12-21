«Не бойся сказки, бойся лжи». Каким получился новый фильм про домовенка Кузю

О чем фильм «Домовенок Кузя»
Домовенок Кузя, годами преследуемый Бабой Ягой (злодейка хочет заполучить принадлежащий Кузьме магический сундук), сбегает из волшебного мира в наш обычный. Здесь выясняется, что деревенский дом, за которым присматривал Кузя, совсем одряхлел, хозяева им не интересуются и даже планируют продать. Домовенку ничего не остается, кроме как отправиться за владельцами дома в их городскую квартиру.
Поначалу Кузьме неуютно на новом месте, но довольно быстро он налаживает дружеские отношения с местными — девочкой Наташей, которая тут же кормит его капкейками, и домовым Нафаней, в чьи обязанности входит поддержание порядка во всей многоквартирной высотке.
Зачем смотреть
Кузя познакомился с аудиторией почти полвека назад: первую повесть-сказку о домовенке писательница Татьяна Александрова издала в 1977 году. В 1984-м о Кузьке сняли первый кукольный мультфильм, за которым последовали еще три серии. Другими словами, новая полнометражная лента — не просто ремейк или перезапуск, а в каком-то смысле юбилейное кино, приуроченное к 40-летию с дебюта Кузьмы на экране.
Первым делом хочется отметить, что обновленная с учетом вкусов современных детей версия Кузи вышла довольно забавной. Компьютерная модель не так чтобы очень активно взаимодействует со средой и прочими персонажами, зато выглядит яркой и запоминающейся. Целевой аудитории новый голубоглазый Кузьма почти наверняка понравится (только не сообщайте малышам, что посвежевший домовой слегка напоминает печально известную куклу Чаки).
Также хочется сделать комплимент озвучившему домовенка Сергею Бурунову: Георгия Вицина, голосом которого Кузя разговаривал в мультфильмах, актер не переплюнул, но в образ вписался неплохо.
Почему можно не смотреть
Режиссером нового «Домовенка Кузи» числится Виктор Лакисов, однако на деле это проект Андреасянов. В данном случае они выступили в качестве продюсеров, но картина демонстрирует все свойства, присущие проектам, поставленным самим Сариком: сценарий, авторы которого срезали углы при каждой возможности, деревянные диалоги, неумение работать с актерами, фальшивые интонации.
Марк Богатырев в роли папы не произносит ни одной фразы так, чтобы она звучала естественно. В отдельных сценах он настолько нелеп, что его реплики вызывают смех, хотя создатели картины явно не рассчитывали на такую реакцию. Богатыреву хотя бы выделили экранное время, а вот маму Наташи (Евгения Малахова) просто отправляют в командировку на весь фильм, чтобы не толкалась в кадре. София Петрова (сама Наташа) на фоне взрослых выглядит выигрышно, но не из-за талантливой игры, а благодаря детской органике.
Напоследок хочется напомнить, что в мультфильме в волшебном сундуке Кузьмы были спрятаны сказки. В новой же ленте артефакт, едва открывшись, начинает исторгать из себя бургеры. Возможно, авторы полнометражного «Кузи» считают, что у современной юной аудитории вообще не развито абстрактное мышление: что еще за сказки, спросят дети, и как они могут храниться в сундуке? Вот булки с котлетами — другое дело, с ними понятней. Авторам хочется напомнить прекрасную песню из оригинального мультфильма о Кузе: «Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка — сказка не обманет, тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет». Впрочем, о сказках, к которым приложили руку Андреасяны, такого, конечно, не скажешь.