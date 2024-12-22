Нагиев и Минекаев дают новогоднего позитива. Какими получились «Елки 11»?

О чем фильм «Елки 11»
Дяде Юре из Тюмени подложили свинью, он ее пригрел, но в канун Нового года потерял. Курьер Дамир встречает настоящую Золушку по имени Настя, но она мечтает о турецком принце — знаменитом актере Бураке Озчивите, которого надеется увидеть на новогоднем корпоративном балу. Маленькая Варя, младшая дочка многодетной матери-одиночки Татьяны, пытается сосватать маму настоящему капитану. А пожилая учительница Валентина Михайловна впала в депрессию и думает, что все о ней забыли… И это еще не все новогодние новеллы, которые вперемешку, как салат оливье, составили фильм «Елки 11».
Зачем смотреть
Хотя главной интригой картины считается участие турецкой суперзвезды Бурака Озчивита (играющего самого себя, осчастливившего провинциальный новогодний корпоратив богатой компании), русские актеры, честно говоря, выглядят гораздо интереснее. Фильм начинается с истории персонажа Дмитрия Нагиева — и это здорово: даже в своем привычном образе артист умеет создать новогоднее настроение и сказать самую простую фразу так, чтобы зал по-доброму рассмеялся. Одиннадцатый выпуск «Елок» и в целом действительно полон новогоднего позитива, чем могли похвастаться далеко не все предыдущие части.
Внушительный актерский ансамбль фильма представлен всеми поколениями артистов, от совсем маленьких детишек, блестяще играющих большие и сложные роли, до самых старших мастеров, таких, как Надежда Маркина и Александр Михайлов. Им достался сложный сюжет, не очень-то располагающий к веселью. Старикам часто кажется, что про них забывают, и праздник уже совсем не в радость. Опытным актерам удалось решить свою задачу, сохранив глубину переживаний героев, и не нагнать тоски, а, напротив, показать, что свет новогодней ночи обязательно найдет всех.
Отлично отработали и молодые актеры. Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев раскрывается по-новому в роли благородного курьера. Прекрасный дебют Маши Раскиной в образе современной Золушки, актриса несомненно пополнит пантеон русских кинозвезд нового поколения. Любопытно, что кроме Нагиева и Валентины Мазуниной, все актеры играют в «Елках» впервые. Может быть, и это придает одиннадцатому выпуску морозной свежести?
Почему можно не смотреть
«Елки 11» далеко не худший выпуск во франшизе, но и не лучший. Сами истории ровные, привычные, в меру правдоподобные — поиски счастья, родственные отношения, обиженные старики, которых обязательно надо поздравить и отыскать их слишком занятых взрослых детей. Все достаточно мило и очаровательно, но без каких-то юмористических и эмоциональных прорывов. Жаль, что слишком много явных сюжетных натяжек. А уж то, что лучшей шуткой оказался продакт-плейсмент, — вообще как-то грустно.