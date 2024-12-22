Нагиев и Минекаев дают новогоднего позитива. Какими получились «Елки 11»?

Дяде Юре из Тюмени подложили свинью, он ее пригрел, но в канун Нового года потерял. Курьер Дамир встречает настоящую Золушку по имени Настя, но она мечтает о турецком принце — знаменитом актере Бураке Озчивите, которого надеется увидеть на новогоднем корпоративном балу. Маленькая Варя, младшая дочка многодетной матери-одиночки Татьяны, пытается сосватать маму настоящему капитану. А пожилая учительница Валентина Михайловна впала в депрессию и думает, что все о ней забыли… И это еще не все новогодние новеллы, которые вперемешку, как салат оливье, составили фильм «Елки 11».