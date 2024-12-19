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Ариана Гранде хотела бы спеть вместе с Синтией Эриво на кинопремии «Оскар»

Актриса сравнила коллегу со своей сестрой
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что была бы очень рада выступить на церемонии вручения премии «Оскар» вместе со своей коллегой по фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) Синтией Эриво.

Когда корреспондент The Hollywood Reporter спросил Ариану об этом, то артистка ответила: «Конечно, нам нравится петь друг с другом».

«Я буду петь с ней в любом месте и в любое время, особенно если это будет в честь “Злой”. Я люблю ее, это моя сестра. Скажите только слово, и мы будем там», — Ариана Гранде, певица и актриса.

Ранее сильно похудевшая знаменитость расплакалась после вопроса о своей внешности.