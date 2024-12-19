Король Великобритании наградил режиссера Кристофера Нолана титулом

Режиссер Кристофер Нолан, автор нашумевшего фильма «Оппенгеймер» и других кинохитов, получил титул рыцаря от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание The Independent.
Церемония посвящения постановщика в рыцари состоялась в Букингемском дворце. Сам Нолан сообщил журналистам, что монарх Карл III сказал, что ему понравился «Оппенгеймер».
«Было очень приятно слышать, что король Великобритании знает о нашей картине. И он надеялся, что я восприму это как стимул к еще большему развитию», — рассказал режиссер.
Его супруга, продюсер Эмма Томас, которая также была удостоена титула леди, призналась, что не могла поверить в такую честь.
«Даже мечтать не могла о чем-то подобном. А еще более значимым стало для меня, что я нахожусь здесь вместе со своим супругом», — сообщила Томас.
Ранее стало известно, что Нолан уже работает над своим новым проектом. Пока детали сюжета держатся в тайне, но сообщалось, что каст фильма пополнят звезды первой величины.
Другая работа культового британского режиссера, научно-фантастический фильм «Интерстеллар» внезапно установил новый рекорд, выйдя в повторный прокат.