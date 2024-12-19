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23-летний сын Анджелины Джоли делает первые шаги в киноиндустрии

Мэддокс официально начал карьеру в Голливуде
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Мэддокс, сын Анджелины Джоли, решил сменить профессию ученого на карьеру в киноиндустрии. Он был назначен третьим ассистентом режиссера на съемках фильма «Stitches», где его мать играет одну из главных ролей.

Ранее Мэддокс уже помогал Джоли на съемках четырех фильмов, включая «У моря» и «Сначала они убили моего отца». После учебы в университете парень вновь присоединился к проектам матери, включая военную драму «Без крови» и фильм о Марии Каллас.

Остальные дети Анджелины тоже время от времени бывают задействованы в кинопроизводстве, но становиться актерами они пока не собираются.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мэддокс научился пилотированию и готовится стать пилотом.