23-летний сын Анджелины Джоли делает первые шаги в киноиндустрии

Ранее Мэддокс уже помогал Джоли на съемках четырех фильмов, включая «У моря» и «Сначала они убили моего отца». После учебы в университете парень вновь присоединился к проектам матери, включая военную драму «Без крови» и фильм о Марии Каллас.