В 2012 году Делон снова порадовал российского зрителя, снявшись в ленте «С новым годом, мамы!» Сарика Андреасяна. Человек-эпоха сыграл самого себя абсолютно бесплатно, поскольку посчитал, что брать деньги за «любовь к матери» неприлично. Единственное, о чем просил Ален — это чтобы премьера фильма состоялась в Ереване, потому что он всегда мечтал побывать в Армении. Партнерами актера стали Павел Воля, Светлана Иванова, Екатерина Вилкова и другие. Больше всего Делону понравилось работать с Ириной Розановой.