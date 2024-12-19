Многие российские актеры мечтают о карьере в Голливуде. Однако звезды с мировым именем не прочь поучаствовать в создании российских проектов. 19 декабря 2024 года, например, стартует показ семейной комедии «Елки 11», в которой принял участие турецкий актер Бурак Озчивит. Расскажем об этом подробнее и вспомним, кто еще из кинозвезд радовал отечественных зрителей своим участием в отечественных проектах.
1. Бурак Озчивит
Звезда турецкого кино и один из самых красивых актеров-мужчин снялся в популярной российской франшизе «Елки». В 11-й части новогодней комедии Бурак Озчивит играет самого себя — главного принца девичьих грез. Несмотря на то, что актер появится на экране всего на несколько минут, его герой имеет важное значение в сюжете: именно к нему на встречу спешит «золушка» Настя в исполнении Маши Раскиной.
Партнером Бурака выступил Рузиль Минекаев, известный по криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам режиссера проекта Александра Карпиловского, сцены со звездой «Великолепного века» оказались самыми дорогими. При этом Озчивит не капризничал и не только стойко отработал всю смену, но и пообщался с поклонниками после съемок.
2. Жерар Депардье
За плечами звезды французского кино несколько ролей в российском кино. Жерар Депардье, например, снялся в картине Владимира Меньшова «Зависть богов». Герой артиста приезжает в Россию по приглашению друга и моментально влюбляется в его жену Соню, роль которой исполнила Вера Алентова. Также Жерар появился в комедии о раздвоении личности «Зайцев + 1» в образе альтер эго папы главного героя.
Однако самой яркой его работой стала картина режиссера Ираклия Квирикадзе, где Жерар изобразил Григория Распутина. Правда, многие зрители критически отозвались о фильме, отметив, что в драме «Распутин» Депардье был совершенно не похож на старца. Добавим, что Жерар был настолько восхищен нашей страной и ее историей, что решил получить российское гражданство. Теперь звезда «Папаш» может смело считать себя русским человеком.
3. Наталия Орейро
Звезда сериала «Дикий ангел» не раз признавалась в любви к России, поэтому тоже оформила российское гражданство. Наталия Орейро признавалась, что больше всего чувствует любовь поклонников именно в нашей стране. Артистка решила закрепить успех и снялась в семейном новогоднем фильме Кирилла Кузина «Письмо Деду Морозу».
В центре сюжета фильма, который выйдет в 2025 году, юрист Петр Безуглов (Антон Филипенко), детские мечты которого начинают исполняться. Оказывается, в детстве он хотел жениться на Орейро, и теперь на его кухне действительно хозяйничает актриса, общаясь с ним на уверенном русском. Сама звезда признавалась, что в восторге от своей роли.
4. Милла Йовович
Несмотря на славянские корни, Милла Йовович — не частый гость в нашей стране. Она успешно строит карьеру в Голливуде, однако для комедии «Выкрутасы» Левана Габриадзе актриса все же нашла время. Она сыграла Надю, которая променяла успешного жениха Даню (Иван Ургант) на провинциального учителя Славу (Константин Хабенский). Партнершей Миллы выступила и ее мама Галина Логинова.
Йовович озвучила свою героиню и даже выучила песню «Ах, эта свадьба». Изначально она боялась сниматься у российских режиссеров, считая, что они делают не очень качественные фильмы, однако продюсер «Выкрутасов» Тимур Бекмамбетов смог переубедить звезду.
5. Ален Делон
В фильмографии культового актера есть два российских фильма. В начале 80-х Ален Делон снялся в военной драме «Тегеран-43», где изначально у него была эпизодическая роль. Однако Делон попросил доработать сюжетную линию своего героя. Авторы пошли ему навстречу и придумали французского инспектора Жоржа Фоша.
В 2012 году Делон снова порадовал российского зрителя, снявшись в ленте «С новым годом, мамы!» Сарика Андреасяна. Человек-эпоха сыграл самого себя абсолютно бесплатно, поскольку посчитал, что брать деньги за «любовь к матери» неприлично. Единственное, о чем просил Ален — это чтобы премьера фильма состоялась в Ереване, потому что он всегда мечтал побывать в Армении. Партнерами актера стали Павел Воля, Светлана Иванова, Екатерина Вилкова и другие. Больше всего Делону понравилось работать с Ириной Розановой.
6. Жан-Клод Ван Дамм
Звезда боевиков снялся в эпизодической роли в российском фильме «Ржевский против Наполеона». Жан-Клод Ван Дамм прекрасно справился с комедийной ролью, несмотря на то, что у его персонажа было лишь пару реплик. Актер отказался от гонорара, а попросил оплатить лишь проживание. Сцены с его участием снимались ночью.
Единственным партнером Ван Дамма стал Павел Деревянко в роли поручика Ржевского. Актеры изобразили драку, в которой победителем вышел Павел. Несмотря на участие в комедии звезды такого масштаба, в прокате лента провалилась.
7. Вольфганг Черни
Карьера австрийского актера началась на родине, однако внезапное предложение от режиссера Зиновия Ройзмана изменило его жизнь. Без знания русского языка Вольфганг Черни согласился сняться в военной драме с Татьяной Арнтгольц «Снайперы: Любовь под прицелом». Паре даже приписали роман, который так и не подтвердился.
С тех пор Вольфганг успел выучить русский язык, жениться на русской красавице Виктории Слободян и пополнить свою фильмографию не одним десятком отечественных проектов. Чаще всего австрийцу предлагают играть иностранцев, однако во франшизе «Последний богатырь» ему досталась роль Алеши Поповича.
8. Филипп Рейнхардт
Любовью к России актер проникся в студенчестве, когда оказался на курсе у Людмилы Майер-Бабкиной. Но первые шаги в кинематографе Филипп Рейнхардт сделал в Германии. На российском экране он дебютировал в фильме «Матч» о знаменитом противостоянии киевских футболистов и немецкой спортивной команды.
Акцент и внешность Филиппа играют важную роль в его актерской карьере. Довольно часто ему предлагают играть военных. «Диверсант. Идеальный штурм», «Сталинград», «Собибор». Поэтому немногие зрители знали о комедийном таланте актера. В новом амплуа Рейнхардт предстал в ленте «Жених», где делил русскую красавицу Алену (Светлана Смирнова-Марцинкевич) с ее бывшем мужем Толей (Сергей Светлаков).