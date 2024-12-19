Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

43-летняя Джессика Альба снялась в бикини после сауны

Актриса опубликовала фото в купальнике
43-летняя Джессика Альба снялась в бикини после сауны: «Горячая штучка»
43-летняя Джессика Альба снялась в бикини после сауны: «Горячая штучка»Источник: Газета.Ru

Голливудская актриса Джессика Альба опубликовала фото в бикини после сауны. Звезда сняла себя на фронтальную камеру и поделилась кадром в личном блоге.

«Сладкая жизнь», — написала артистка.

Пользователи соцсетей активно прокомментировали ее пост: «Как всегда, прекрасна», «Идеальная», «Горячая штучка», «Прекрасна в любых условиях», «Не стареющая богиня», «Мое восхищение», «Вы мой идеал», «Продолжайте радовать такими фото», «Огонь», «Красотка», «Одна из самых красивых женщин мира».

Альба и ее супруг, кинопродюсер Кэш Уоррен, вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.

Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома. По словам Альбы, она не ищет отговорки, а работает над собой.