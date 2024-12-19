Невестка Светланы Дружининой показала кадры с празднования 89-летия актрисы

«По традиции мы отмечали день рождения нашей мамы! И этот год не стал исключением. Мы желаем только здоровья, долгих лет жизни и, конечно, чаще встречаться! Родители настолько энергичные и занятые, что нам их очень не хватает», — призналась спортсменка.