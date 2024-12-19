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Невестка Светланы Дружининой показала кадры с празднования 89-летия актрисы

Волейболистка Екатерина Гамова опубликовала редкое фото со свекрами Дружининой и Мукасеем
Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Екатерина Гамова, фото: соцсети
Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Екатерина Гамова, фото: соцсети

Волейболистка Екатерина Гамова показала в личном блоге кадры с празднования 89-летия своей свекрови, актрисы Светланы Дружининой. Чемпионка позировала вместе с именинницей и ее мужем, кинооператором Анатолием Мукасеем.

«По традиции мы отмечали день рождения нашей мамы! И этот год не стал исключением. Мы желаем только здоровья, долгих лет жизни и, конечно, чаще встречаться! Родители настолько энергичные и занятые, что нам их очень не хватает», — призналась спортсменка.

Народная артистка России неоднократно говорила, что у нее сложились с невесткой прекрасные отношения и она довольна выбором своего сына Михаила. По словам Дружининой, Екатерина стала для нее родной душой, которой не хватало их семье.

15 сентября 2019 года у Гамовой и Мукасея-младшего родился сын Никита. Волейболистка признавалась в личном блоге, что ей было проще выиграть чемпионат, чем заниматься воспитанием ребенка, а самыми тяжелыми испытаниями для нее стали недосып и постоянное чувство тревожности, но эти трудности не мешают ей наслаждаться материнством.