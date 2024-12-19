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Анджелина Джоли снялась в платье-бюстье

Актриса появилась на обложке журнала The Envelope

Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в платье-бюстье в новой съемке для журнала The Envelope. Издание опубликовало фото в соцсети.

Анджелина Джоли на обложке журнала The Envelope
Анджелина Джоли на обложке журнала The Envelope

49-летняя Джоли стала лицом журнала. Актриса позировала перед камерой в черном облегающем платье-бюстье. Знаменитость также надела золотые серьги, кольцо и балетки. Визажист сделал артистке макияж с черными стрелками и блеском для губ, а стилист собрал волосы в пучок.

Анджелина Джоли для журнала The Envelope
Анджелина Джоли для журнала The Envelope
Анджелина Джоли для журнала The Envelope
Анджелина Джоли для журнала The Envelope

Ранее Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой. Актриса рассказала, что чувство одиночества роднит ее с оперной певицей Марией Каллас, роль которой она сыграла в фильме «Мария».