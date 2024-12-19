Анджелина Джоли снялась в платье-бюстье

Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в платье-бюстье в новой съемке для журнала The Envelope. Издание опубликовало фото в соцсети.
49-летняя Джоли стала лицом журнала. Актриса позировала перед камерой в черном облегающем платье-бюстье. Знаменитость также надела золотые серьги, кольцо и балетки. Визажист сделал артистке макияж с черными стрелками и блеском для губ, а стилист собрал волосы в пучок.
Ранее Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой. Актриса рассказала, что чувство одиночества роднит ее с оперной певицей Марией Каллас, роль которой она сыграла в фильме «Мария».