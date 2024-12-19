Звезда «Эйфории» выложила фото топлес после критики фигуры

До этого Сидни Суини рассказала про главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Актриса также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.