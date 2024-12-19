Звезда «Эйфории» выложила фото топлес после критики фигуры

Звезда сериала «Эйфория», актриса Сидни Суини снялась с голой грудью после критики фигуры. Знаменитость выложила фото в соцсети.
27-летняя Суини была запечатлена в расстегнутом коричневом кардигане, темно-синих джинсах и белых кроссовках. Актриса держала в руках сумку бренда Miu Miu. Звезда «Эйфории» стояла с распущенными волосами на балконе.
На прошлой неделе фотографы засняли Сидни Суини, когда она отдыхала в своем особняке во Флорида-Кис. Актриса загорала в лиловом бикини и черных солнцезащитных очках. После этого в сети стали критиковать фигуру артистки. В ответ на оскорбления Суини выложила видео, где показала, как тренируется в зале. Актриса набрала вес к байопику о боксерше Кристи Мартин, в котором сыграла главную роль.
До этого Сидни Суини рассказала про главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Актриса также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.