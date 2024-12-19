Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что смотрит с внуками экранизации русских сказок и былин

Президент РФ отметил, что уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественное кинопроизводство
По щучьему велению
По щучьему велению

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин смотрит сказки и былины со своими внуками. Об этом он сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«С учетом такого объединяющего подъема общества, <…> конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины <…> возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», — сказал президент.

Также глава государства отметил, что уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественные компании.

«От нас там многие уходят производители и дай Бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда», — добавил президент.