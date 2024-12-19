Путин рассказал, что смотрит с внуками экранизации русских сказок и былин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин смотрит сказки и былины со своими внуками. Об этом он сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«С учетом такого объединяющего подъема общества, <…> конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины <…> возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», — сказал президент.
Также глава государства отметил, что уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественные компании.
«От нас там многие уходят производители и дай Бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда», — добавил президент.