Том Круз получил медаль от ВМС США за роли военных в кино

Том Круз родился 3 июля 1962 года в городе Сиракьюз (штат Нью-Йорк). В школьные годы увлекался театральным искусством. Первая работа Круза в кино — эпизодическая роль в фильме «Бесконечная любовь» (1981 год). Первая крупная работа — роль военно-морского пилота Питера «Мэверика» Митчелла в боевике «Лучший стрелок». В 1989 году актер появился в образе ветерана боевых действий в драме «Рожденный четвертого июля». Всего на счету Круза 50 ролей в кино, в 17 картинах он выступил в качестве продюсера.