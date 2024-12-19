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Том Круз получил медаль от ВМС США за роли военных в кино

Военно-морские силы армии США наградили актера высшей наградой гражданскому лицу
Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»
Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Круз награжден Военно-морскими силами армии США за популяризацию военной службы, передает BBC.

Медаль, которую получил Круз, считают высшей наградой для гражданского лица от оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что благодаря игре актера в фильме «Лучший стрелок» в 1986 году число желающих стать летчиками сильно возросло. После сиквела картины в 2022 году также наблюдался всплеск поступления молодых людей на военную службу.

Том Круз родился 3 июля 1962 года в городе Сиракьюз (штат Нью-Йорк). В школьные годы увлекался театральным искусством. Первая работа Круза в кино — эпизодическая роль в фильме «Бесконечная любовь» (1981 год). Первая крупная работа — роль военно-морского пилота Питера «Мэверика» Митчелла в боевике «Лучший стрелок». В 1989 году актер появился в образе ветерана боевых действий в драме «Рожденный четвертого июля». Всего на счету Круза 50 ролей в кино, в 17 картинах он выступил в качестве продюсера.

Ранее стало известно, куда Том Круз тратит основную часть своих доходов.