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Беременная жена Сарика Андреасяна с ребенком улетела из России

Актриса Елизавета Моряк призналась, что улетела из России до февраля следующего года
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян

Беременная жена режиссера Сарика Андреасяна с годовалой дочерью улетела из России. Актриса Лиза Моряк сообщила об этом в личном блоге.

«Я так счастлива, что мы сбежали от суеты и выдохнули, и теперь можно отдохнуть! Мы вернемся только в феврале… и слава богу. Улетела без мужа. Переносили даты поездки несколько раз, но в итоге все равно пришлось лететь отдельно. Лететь беременной с ребенком, вещами и чемоданами было стремно. Но мы с няней справились», — рассказала звезда «Онегина».

Артистка скоро во второй раз станет матерью. Моряк недавно раскрыла пол будущего ребенка. Она ждет еще одну девочку от Андреасяна. Для режиссера дочь станет четвертым ребенком. У него от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.

Звезда «Онегина» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.

Ранее жена Андреасяна обратилась к хейтерам после сообщения о второй беременности.