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Канделаки повторила образ Деми Мур: «На роль в "Субстанции" можно претендовать»

Ведущая вышла в свет в блестящем платье, как у голливудской звезды

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки повторила образ голливудской актрисы Деми Мур

49-летняя Канделаки посетила премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города», которая прошла 18 декабря в Москве. На мероприятии продюсер появилась в сияющем изумрудном макси-платье с открытыми плечами и акцентом на бедрах. В похожем наряде выходила Деми Мур в Каннах в этом году.

«Похожа на современную волшебницу Изумрудного города? Если не на волшебницу, то на роль во второй части “Субстанции” можно будет претендовать», — подписала кадр Канделаки.

Канделаки повторила образ Деми Мур: «На роль в «Субстанции» можно претендовать»
Канделаки повторила образ Деми Мур: «На роль в «Субстанции» можно претендовать»Источник: Газета.Ру

19 сентября в российский прокат вышел боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция», который получил приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. В ленте 50-летняя голливудская звезда в исполнении Деми Мур принимает препарат, создающий ее «улучшенную» и омоложенную версию, но быстро начинает об этом жалеть.

Накануне стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Тины Канделаки.