Телеведущая и продюсер Тина Канделаки повторила образ голливудской актрисы Деми Мур.
49-летняя Канделаки посетила премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города», которая прошла 18 декабря в Москве. На мероприятии продюсер появилась в сияющем изумрудном макси-платье с открытыми плечами и акцентом на бедрах. В похожем наряде выходила Деми Мур в Каннах в этом году.
«Похожа на современную волшебницу Изумрудного города? Если не на волшебницу, то на роль во второй части “Субстанции” можно будет претендовать», — подписала кадр Канделаки.
19 сентября в российский прокат вышел боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция», который получил приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. В ленте 50-летняя голливудская звезда в исполнении Деми Мур принимает препарат, создающий ее «улучшенную» и омоложенную версию, но быстро начинает об этом жалеть.
Накануне стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Тины Канделаки.