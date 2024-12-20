49-летняя Канделаки посетила премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города», которая прошла 18 декабря в Москве. На мероприятии продюсер появилась в сияющем изумрудном макси-платье с открытыми плечами и акцентом на бедрах. В похожем наряде выходила Деми Мур в Каннах в этом году.