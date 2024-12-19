Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

«За рекламу известной сотовой компании он, по слухам, получил около 100 млн рублей. Не отстает от Нагиева и звезда “Полицейского с Рублевки” Сергей Бурунов. По крайней мере, у него уже есть контракты и за 30 млн, и за 50 млн рублей», — поделилась рекламный агент.