Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

KP.RU: обладателем самых больших контрактов среди актеров кино является Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: PersonaStars

Крупным рекламодателям интересны артисты с «кристально чистой репутацией». Об этом в разговоре с KP.RU заявила рекламный агент Ирина Ворошилова.

Так, образ «примерного семьянина» позволяет российскому певцу Дмитрию Маликову зарабатывать от 5 миллионов рублей за один рекламный контракт, подчеркнула эксперт.

Также востребованными в рекламе являются актеры сериалов, уточняет источник.

«Недавно стало известно, что за рекламные интеграции звезда “Слова пацанаНикита Кологривый получает как минимум 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ворошилова отметила, что обладателем самых больших контрактов среди актеров кино является Дмитрий Нагиев.

«За рекламу известной сотовой компании он, по слухам, получил около 100 млн рублей. Не отстает от Нагиева и звезда “Полицейского с РублевкиСергей Бурунов. По крайней мере, у него уже есть контракты и за 30 млн, и за 50 млн рублей», — поделилась рекламный агент.

Она также указала на то, что рекламодатели «обходят стороной» звезд со скандальной репутацией. В качестве примера Ворошилова привела блогершу Анастасию Ивлееву и исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза.

Ранее Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза.