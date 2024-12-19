Звезда «Универа» стал отцом в третий раз

Актер Алексей Гаврилов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что у него родилась дочь.
Девочку назвали Эллая. Гаврилов назвал появление своего третьего ребенка «чудом-чудесным». Он признался, что очень хотел стать отцом дочери. Артист присутствовал на родах малышки. По словам актера, жена Катерина Кейру и акушерки «щадили» его и звали только на начало, середину и финал родов.
«Я увидел собственными глазами, как на свет появляется наша драгоценная, золотая девочка», — поделился артист.
Гаврилов поблагодарил супругу за мужественность, волю и спокойствие во время беременности и родов. Он назвал Кейру самой чудесной женщиной на свете.
По словам актера, он очень сильно волновался во время поездки в роддом, поэтому забыл документы.
«В конце даже прослезился в момент рождения. Всем мужчинам рекомендую в этот момент быть со своими женщинами вместе. Эти два дня мы провели вместе в палате. Ты помогаешь, присутствуешь в процессе. Мне кажется, это очень важно для женщины. И я сам прямо кайфанул», — отметил актер.
Кейру уточнила, что роды проходили в воде. Спортсменка призналась, что имя дочери ей пришло во сне.
Катерина является членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовой призершей ЧМ России и главой фонда «Женщина вправе сказать».
Ранее стало известно, что актер Александр Петров впервые станет отцом.