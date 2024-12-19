Звезда «Универа» стал отцом в третий раз

«В конце даже прослезился в момент рождения. Всем мужчинам рекомендую в этот момент быть со своими женщинами вместе. Эти два дня мы провели вместе в палате. Ты помогаешь, присутствуешь в процессе. Мне кажется, это очень важно для женщины. И я сам прямо кайфанул», — отметил актер.