Беременная жена Петрова раскрыла, куда улетела с мужем из России

Беременная жена актера Александра Петрова раскрыла, куда улетела с мужем из России. Виктория поделилась в соцсетях кадрами с отдыха, отметив, что они находятся на Мальдивах.
«Спасибо», — подписала фото избранница артиста.
В ноябре появились слухи, что супруга звезды «Метода» в положении. Она появилась на премьере поэтического вечера Петрова «Двадцать пять ноль один», но постоянно поправляла жакет в надежде скрыть беременность. Пара тогда не отвечала на вопросы поклонников, а 18 декабря они публично объявили, что ждут первенца. Жена артиста показала в соцсетях фото с округлившимся животом.
Актер с 2020 года состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов». Пара не объявляла о расставании, а 15 сентября 2023 года Петров удивил поклонников, сообщив, что женился на другой возлюбленной и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК) и пара познакомилась случайно на улице.
Мать актера заявляла, что Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.