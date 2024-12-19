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Роберт Паттинсон снялся в облегающих брюках и рубашке из кожи

Актер появился на обложке глянца в необычном образе

Звезда фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон стал лицом нового выпуска журнала The New York Times Style Magazine. 

Роберт Паттинсон на обложке журнала The New York Times Style Magazine
Роберт Паттинсон на обложке журнала The New York Times Style Magazine

Роберт Паттинсон позировал в зеленой кожаной рубашке и брюках. Ему также сделали укладку с объемом у корней. Съемка прошла на капоте автомобиля.

8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.

19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

Недавно Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо дочери. Модель засняли на прогулке с девочкой. Она несла в переноске ребенка, а в руках держала стакан с напитком и телефон.

Ранее Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью.