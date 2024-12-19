Роберт Паттинсон снялся в облегающих брюках и рубашке из кожи

Звезда фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон стал лицом нового выпуска журнала The New York Times Style Magazine.
Роберт Паттинсон позировал в зеленой кожаной рубашке и брюках. Ему также сделали укладку с объемом у корней. Съемка прошла на капоте автомобиля.
8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.
19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
Недавно Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо дочери. Модель засняли на прогулке с девочкой. Она несла в переноске ребенка, а в руках держала стакан с напитком и телефон.
Ранее Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью.