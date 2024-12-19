Сергей Безруков стал «Легендой Тавриды» 2024 года

«Мы с Аней (Анна Матисон — актриса, жена Безрукова — прим. ТАСС) сидели, смотрели мои фотографии, [которые показывали на экранах со сцены], и думали: “Вот это — Степа, а вот это — Вася” (сыновья Безрукова и Матисон — прим. ТАСС). Это мое продолжение, мое будущее. Если они пойдут по моим стопам — буду счастлив, помогу обязательно. Если нет — очень хотелось бы, чтобы они стали хорошими людьми», — поделился артист.