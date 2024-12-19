Сергей Безруков стал «Легендой Тавриды» 2024 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Безруков стал обладателем премии «Легенды Тавриды». Торжественное объявление лауреата, вручение статуэтки, а также театрализованное представление прошли в четверг на территории пространства «Хлебзавод № 9» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Безруков поблагодарил студентов своей мастерской, всех тех, кто принимал участие в представлении, а также своих однокурсников, которые поздравили артиста со сцены небольшим номером с частушками. В ходе мероприятия зрители увидели номера, посвященные взрослению и становлению Безрукова, рассказали о самых значимых событиях и людях в его жизни.
«Мы с Аней (Анна Матисон — актриса, жена Безрукова — прим. ТАСС) сидели, смотрели мои фотографии, [которые показывали на экранах со сцены], и думали: “Вот это — Степа, а вот это — Вася” (сыновья Безрукова и Матисон — прим. ТАСС). Это мое продолжение, мое будущее. Если они пойдут по моим стопам — буду счастлив, помогу обязательно. Если нет — очень хотелось бы, чтобы они стали хорошими людьми», — поделился артист.
Также, помимо театральных номеров, были подготовлены вокальные и танцевальные. Часть из них исполнили резиденты арт-кластера «Таврида».
О премии
Особенность премии «Легенды Тавриды» заключается в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов «Тавриды. АРТ». Ранее ее обладателями стали дирижер Юрий Башмет, композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, саксофонист Игорь Бутман, режиссер и актер Владимир Машков, а также артист и композитор Олег Газманов. Режиссеры Олег Табаков и Владимир Меньшов были удостоены премии посмертно.
«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» стала первым в России туристическо-просветительским кластером.