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Ходченкова и Колокольников представили в Москве «Волшебника Изумрудного города»

Как прошла звездная премьера новой экранизации знаменитой сказки, смотрите в фото- и видеорепортаже Кино Mail
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей — Светлана ХодченковаЮрий КолокольниковДмитрий ЧеботаревЕгор КорешковЕкатерина ЧервоваАртур ВахаСергей ЕпишевЯна СекстеСофья Лебедева и другие.

«Изумрудный город — это и есть наш фильм, и я хочу поблагодарить нашу огромную ювелирную мастерскую, которая работала над его созданием», — признался режиссер со сцены.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Игорь Волошин
Игорь Волошин
Екатерина Червова
Екатерина Червова

Гостями вечера также стали Тина КанделакиПавел Деревянко и его возлюбленная Зоя Фуць, Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Анна Хилькевич с дочерью Анной-Марией, Нино НинидзеАглая ТарасоваАнна МихалковаАлексей УчительЛев ЗулькарнаевДарья ЕкамасоваЮлия Хлынина и другие.

В центре сюжета фильма — девочка Элли (Екатерина Червова) из далекого города. Однажды колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее любимую собачку Тотошку в страну Жевунов.

Героине вместе с новыми друзьями — Страшилой (Евгений Чумак), Железным Дровосеком (Юрий Колокольников) и Трусливым Львом (Артур Ваха) — придется отправиться в Изумрудный город на поиски Волшебника, который поможет исполнить их мечты.

Героям предстоит сразиться со злой колдуньей Бастиндой (Светлана Ходченкова) и освободить Фиолетовую страну от ее власти.

В широкий прокат фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выходит 1 января 2025 года. 