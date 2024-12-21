Ходченкова и Колокольников представили в Москве «Волшебника Изумрудного города»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей — Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Екатерина Червова, Артур Ваха, Сергей Епишев, Яна Сексте, Софья Лебедева и другие.
«Изумрудный город — это и есть наш фильм, и я хочу поблагодарить нашу огромную ювелирную мастерскую, которая работала над его созданием», — признался режиссер со сцены.
Гостями вечера также стали Тина Канделаки, Павел Деревянко и его возлюбленная Зоя Фуць, Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Анна Хилькевич с дочерью Анной-Марией, Нино Нинидзе, Аглая Тарасова, Анна Михалкова, Алексей Учитель, Лев Зулькарнаев, Дарья Екамасова, Юлия Хлынина и другие.
В центре сюжета фильма — девочка Элли (Екатерина Червова) из далекого города. Однажды колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее любимую собачку Тотошку в страну Жевунов.
Героине вместе с новыми друзьями — Страшилой (Евгений Чумак), Железным Дровосеком (Юрий Колокольников) и Трусливым Львом (Артур Ваха) — придется отправиться в Изумрудный город на поиски Волшебника, который поможет исполнить их мечты.
Героям предстоит сразиться со злой колдуньей Бастиндой (Светлана Ходченкова) и освободить Фиолетовую страну от ее власти.
В широкий прокат фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выходит 1 января 2025 года.