Цыганов сыграет в экранизации культовой повести братьев Стругацких

Актер Евгений Цыганов исполнит главную роль в экранизации произведения «Отель “У погибшего альпиниста”». Об этом сообщает студия «МАРС МЕДИА».
Артист сыграет Петера Глебски — героя культовой повести братьев Стругацких. Сообщается, что по сюжету полицейский инспектор в исполнении Цыганова приезжает в отель из-за письма, которое предупреждает, что скоро в нем произойдет убийство.
Известно, что съемки проекта начнутся в следующем году, а режиссерское кресло занял Александр Домогаров-младший. Кто сыграет других персонажей, пока неизвестно.