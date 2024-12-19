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Цыганов сыграет в экранизации культовой повести братьев Стругацких

Актер появится в новой экранизации «Отеля "У погибшего альпиниста"»
Евгений Цыганов
Евгений ЦыгановИсточник: PersonaStars

Актер Евгений Цыганов исполнит главную роль в экранизации произведения «Отель “У погибшего альпиниста”». Об этом сообщает студия «МАРС МЕДИА».

Артист сыграет Петера Глебски — героя культовой повести братьев Стругацких. Сообщается, что по сюжету полицейский инспектор в исполнении Цыганова приезжает в отель из-за письма, которое предупреждает, что скоро в нем произойдет убийство.

Известно, что съемки проекта начнутся в следующем году, а режиссерское кресло занял Александр Домогаров-младший. Кто сыграет других персонажей, пока неизвестно.