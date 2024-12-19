Во время работы над лентой Орлова встретила будущего мужа Георгия Нижанского. Супруг звезды работал врачом и преподавал в мединституте. Ему прочили прекрасное будущее. Но в 1986 году произошла трагедия — Георгий умер в возрасте 35 лет, всего за два месяца до рождения сына Филиппа. После этого Светлана Орлова больше не выходила замуж, хотя у нее было много поклонников.