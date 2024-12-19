Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что стало со звездами фильмов «Морозко», «Финист — Ясный сокол» и других советских сказок

Волшебный мир советских сказок подарил нам незабываемые образы и детские воспоминания. Покажем, как выглядят артисты сейчас, расскажем, как изменилась их судьба
Альбина Пономарева
Автор Кино Mail
Эдуард Изотов, Наталья Седова в фильме «Морозко»
Эдуард Изотов, Наталья Седова в роли Ивана, НастенькиИсточник: кадр из фильма «Морозко»

Советские сказки до сих пор для многих остаются символом чудес и Нового года. Судьбы актеров, которые воплощали любимых персонажей, оказались не менее удивительными. Расскажем что стало со звездами любимых с детства фильмов. 

1. Татьяна Клюева, «Варвара-краса, длинная коса»

Татьяна Клюева
Татьяна КлюеваИсточник: Legion-Media.ru

Зимой 1970 года на экраны вышла сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Вряд ли кто-то мог предположить, что карьера Татьяны Клюевой, сыгравшей Варвару-красу, будет короткой. Студентка ГИТИСа намеревалась связать свою жизнь с актерским искусством, но вмешалась любовь. 

Избранник Клюевой Дмитрий Гагин увез ее в Севастополь прямо со съемочной площадки драмы «Офицеры». Юная звезда пыталась совмещать съемки и семью, но частые командировки мужа и маленький сын на руках вынуждали сосредоточиться на личной жизни. Чтобы финансово поддерживать родных, Татьяна подрабатывала в клубе таксопарка, занималась организацией знакомств для пожилых людей. 

В 90-е Клюева, как и многие тогда, переквалифицировалась в коммерсанты, что позволило ей построить большой загородный дом. При этом Татьяна не теряла связь с творчеством, периодически появляясь на телеэкранах. Сейчас звезда сказок руководит Императорским фондом сохранения исторического и культурного наследия в Севастополе и Крыму. В планах у нее организовать музей кино, где будут рассказывать о картинах, снятых в Севастополе. 

Татьяна Клюева в передаче «Ты не поверишь!»
Татьяна КлюеваИсточник: кадр из передачи «Ты не поверишь!»

В 2021 году в семье Татьяны Клюевой произошла семейная трагедия — скончался супруг Дмитрий. А потом на актрису обрушился новый удар: сын прекратил общение с матерью и пытался отобрать недвижимость. После судебных разбирательств весной 2024-го Татьяна Николаевна смогла вернуть имущество. В разных передачах, звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса», признавалась, что никогда не жалела о выборе в пользу любви, считая, что настоящее богатство — семья.

2. Наталья Седых, «Морозко»

Наталья Седых в фильме «Морозко»
Наталья Седых в роли НастенькиИсточник: кадр из фильма «Морозко»

Двукратной чемпионке Москвы среди юниоров по фигурному катанию прочили попадание в олимпийскую сборную. Но постановка «Жизель» настолько впечатлила спортсменку, что она решительно изменила планы. Наталья Седых поступила в хореографическое училище. Однажды ее попросили станцевать на льду для телепередачи, которую увидел Александр Роу, и 15-летнюю Наталью утвердили на роль Настеньки в сказке «Морозко». 

После успеха «Морозко» Седых поступало множество предложений, но актриса отказалась от них ради балетного училища. Впрочем, для мэтра Наталья делала исключения: например, она сыграла у него в сказке «Огонь, вода ... и медные трубы». Потом были съемки в трагикомедии «Дети Дон-Кихота». Телефильм «Любовь к трем апельсинам» стал последним перед продолжительным перерывом проектом. 

Наталья Седых в фильме «Лучшее время года»
Наталья Седых в роли Кати Источник: кадр из фильма «Лучшее время года»

В 1969 году Седых стала частью балетной труппы Большого театра. Начались гастроли по стране и миру. Солистка исполняла партии в постановках «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Анна Каренина», выступая с Майей Плисецкой. После завершения карьеры в Большом Наталья перешла в театр «У Никитских ворот», где служила до 2006 года. В 2007-м снялась в драме Светланы Проскуриной «Лучшее время года», а позднее в фильме «Перемирие», ставшим лауреатом фестиваля «Кинотавр». Картина представляла Россию на международных смотрах.

Добавим, что Наталья состояла в браке с композитором Виктором Лебедевым. В этом союзе у актрисы родился сын Алексей. 

3. Светлана Орлова, «Финист — Ясный сокол»

Светлана Орлова в фильме «Финист — Ясный сокол»
Светлана Орлова в роли АленушкиИсточник: кадр из фильма «Финист — Ясный сокол»

Путь к успеху актрисы начался с хореографической студии в Алма-Ате. Маленькая балерина танцевала на городском фестивале, где ее заметили представители Московского хореографического академического училища, куда она вскоре поступила. Кинематографическая карьера Светланы Орловой началась с участия в фильме «Хуторок в степи». Но именно появление в семейной сказке «Финист — Ясный сокол» принесла 19-летней актрисе всесоюзную известность. 

Во время работы над лентой Орлова встретила будущего мужа Георгия Нижанского. Супруг звезды работал врачом и преподавал в мединституте. Ему прочили прекрасное будущее. Но в 1986 году произошла трагедия — Георгий умер в возрасте 35 лет, всего за два месяца до рождения сына Филиппа. После этого Светлана Орлова больше не выходила замуж, хотя у нее было много поклонников.

Светлана Орлова в фильме «Иван Федоров. Откровение Иоанна Первопечатника»
Светлана Орлова в роли царицы АнастасииИсточник: кадр из фильма «Иван Федоров. Откровение Иоанна Первопечатника»

Известно, что Светлана Федоровна в конце 80-х — начале 90-х преподавала хореографию в Югославии, потом получила квалификацию инструктора по аэробике. На стыке эпох Орловой предлагали не так много ролей, в основном они были эпизодическими. Заметным проектом стала драма «Иван Федоров. Откровение Иоанна Первопечатника», где актриса сыграла царицу Анастасию. Последний фильм в ее кинокарьере — музыкальная экранизация балета «Танец дьявола».

4. Борис Быстров, «Волшебная лампа Аладдина»

Борис Быстров в фильме «Волшебная лампа Аладдина»
Борис Быстров в роли АлладинаИсточник: кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»

Всенародную любовь бывшему студенту МХАТа принес образ Аладдина в сказке Бориса Рыцарева «Волшебная лампа Аладдина». Параллельно со съемками он начал службу в театре «Ленком». Карьера Быстрова в кинематографе продолжалась с разной интенсивностью. Он снялся в таких лентах, как «Удар! Еще удар!», «Встреча у старой мечети», «Приключения желтого чемоданчика». Практически все работы из 80-х были малоизвестны зрителю. По словам актера, он не особо уделял внимание киноэкрану.

Борис Быстров
Борис БыстровИсточник: Legion-Media.ru

Зато голос Быстрова, поскольку он артист дубляжа, известен каждому. За всю свою карьеру Борис Евгеньевич озвучил более 400 персонажей: от Гомера Симпсона до профессора Брэнда из научной фантастики «Интерстеллар». Любопытно, что супруга актера Ирина Савина тоже занимается дубляжом: например, она подарила голос Мардж Симпсон. Сын пары Николай Быстров продолжил семейную традицию, озвучив Гарри Поттера во всех частях франшизы, кроме первой. 

С сожалению, Борис Быстров скончался в августе 2024 года на 80-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

5. Алексей Войтюк, «После дождичка в четверг» 

Алексей Войтюк в фильме «После дождичка в четверг»
Алексей Войтюк в роли Ивана-подкидыша Источник: кадр из фильма «После дождичка в четверг»

Если вы смотрели триллер Тодда Филлипса «Джокер» в дубляже, то точно слышали голос этого актера. Выпускник МХАТа Алексей Войтюк начал сниматься в 80-е. Роль Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг» стала его второй по счету. В 1988 году он дебютировал на сцене театра «Современник-2», а потом ушел в Малый театр. 

В начале 90-х Войтюк вдруг устроился в редакцию одного из столичных изданий, где начал заниматься версткой. И там он встретил будущую супругу, в прошлом тоже актрису. Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в детском фильме «Приключения Буратино», сделала успешную карьеру в издательском бизнесе. У нее и мужа родились сын Владимир и дочь Анна.

Алексей Войтюк
Алексей ВойтюкИсточник: PersonaStars

К сожалению, в 2021 году Алексей Владимирович овдовел: его любимая жена ушла из жизни в возрасте 53 лет после почти трех лет борьбы с раком. Войтюк периодически появляется в сериалах и телепередачах, но сейчас более известен как ведущий артист дубляжа.

6. Евгения Симонова, «Обыкновенное чудо»

Евгения Симонова в фильме «Обыкновенное чудо»
Евгения Симонова в роли принцессыИсточник: кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

До работы над картиной «Обыкновенное чудо» актриса уже имела солидный послужной список. Звездой Евгению Симонову сделали драма «В бой идут одни "старики"» и комедия «Афоня». После выхода экранизации пьесы Евгения Шварца актриса продолжила сниматься, хотя родила дочь Зою и была занята в спектаклях Театра им. Маяковского. 

В комедии «Баламут», например, Симонова перевоплотилась в преподавателя английского языка, о профессии которого мечтала с детства. Лента Витаутаса Жалакявичюса «Рассказ неизвестного человека» с актрисой хоть и не получила широкого признания, но побывала на фестивале в Венеции. Другую работу с участием Евгении Симоновой, «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», где она сыграла жену великого писателя, показали на Берлинском смотре. 

Евгения Симонова в сериале «Иные»
Евгения Симонова в роли Любови ВладимировныИсточник: кадр из сериала «Иные»

В 90-х количество картин с участием Евгении Павловны пошло на спад, зато их стало больше в нулевые, причем Симонова не отказывается и от ролей в сериалах. В одном интервью Евгения Павловна посетовала, что после многосерийного триллера «Метод» ей стали предлагать роли злодеек. Среди последних проектов звезды можно назвать фантастический сериал «Иные» и «Последний богатырь. Наследие». 