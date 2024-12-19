Советские сказки до сих пор для многих остаются символом чудес и Нового года. Судьбы актеров, которые воплощали любимых персонажей, оказались не менее удивительными. Расскажем что стало со звездами любимых с детства фильмов.
1. Татьяна Клюева, «Варвара-краса, длинная коса»
Зимой 1970 года на экраны вышла сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Вряд ли кто-то мог предположить, что карьера Татьяны Клюевой, сыгравшей Варвару-красу, будет короткой. Студентка ГИТИСа намеревалась связать свою жизнь с актерским искусством, но вмешалась любовь.
Избранник Клюевой Дмитрий Гагин увез ее в Севастополь прямо со съемочной площадки драмы «Офицеры». Юная звезда пыталась совмещать съемки и семью, но частые командировки мужа и маленький сын на руках вынуждали сосредоточиться на личной жизни. Чтобы финансово поддерживать родных, Татьяна подрабатывала в клубе таксопарка, занималась организацией знакомств для пожилых людей.
В 90-е Клюева, как и многие тогда, переквалифицировалась в коммерсанты, что позволило ей построить большой загородный дом. При этом Татьяна не теряла связь с творчеством, периодически появляясь на телеэкранах. Сейчас звезда сказок руководит Императорским фондом сохранения исторического и культурного наследия в Севастополе и Крыму. В планах у нее организовать музей кино, где будут рассказывать о картинах, снятых в Севастополе.
В 2021 году в семье Татьяны Клюевой произошла семейная трагедия — скончался супруг Дмитрий. А потом на актрису обрушился новый удар: сын прекратил общение с матерью и пытался отобрать недвижимость. После судебных разбирательств весной 2024-го Татьяна Николаевна смогла вернуть имущество. В разных передачах, звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса», признавалась, что никогда не жалела о выборе в пользу любви, считая, что настоящее богатство — семья.
2. Наталья Седых, «Морозко»
Двукратной чемпионке Москвы среди юниоров по фигурному катанию прочили попадание в олимпийскую сборную. Но постановка «Жизель» настолько впечатлила спортсменку, что она решительно изменила планы. Наталья Седых поступила в хореографическое училище. Однажды ее попросили станцевать на льду для телепередачи, которую увидел Александр Роу, и 15-летнюю Наталью утвердили на роль Настеньки в сказке «Морозко».
После успеха «Морозко» Седых поступало множество предложений, но актриса отказалась от них ради балетного училища. Впрочем, для мэтра Наталья делала исключения: например, она сыграла у него в сказке «Огонь, вода ... и медные трубы». Потом были съемки в трагикомедии «Дети Дон-Кихота». Телефильм «Любовь к трем апельсинам» стал последним перед продолжительным перерывом проектом.
В 1969 году Седых стала частью балетной труппы Большого театра. Начались гастроли по стране и миру. Солистка исполняла партии в постановках «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Анна Каренина», выступая с Майей Плисецкой. После завершения карьеры в Большом Наталья перешла в театр «У Никитских ворот», где служила до 2006 года. В 2007-м снялась в драме Светланы Проскуриной «Лучшее время года», а позднее в фильме «Перемирие», ставшим лауреатом фестиваля «Кинотавр». Картина представляла Россию на международных смотрах.
Добавим, что Наталья состояла в браке с композитором Виктором Лебедевым. В этом союзе у актрисы родился сын Алексей.
3. Светлана Орлова, «Финист — Ясный сокол»
Путь к успеху актрисы начался с хореографической студии в Алма-Ате. Маленькая балерина танцевала на городском фестивале, где ее заметили представители Московского хореографического академического училища, куда она вскоре поступила. Кинематографическая карьера Светланы Орловой началась с участия в фильме «Хуторок в степи». Но именно появление в семейной сказке «Финист — Ясный сокол» принесла 19-летней актрисе всесоюзную известность.
Во время работы над лентой Орлова встретила будущего мужа Георгия Нижанского. Супруг звезды работал врачом и преподавал в мединституте. Ему прочили прекрасное будущее. Но в 1986 году произошла трагедия — Георгий умер в возрасте 35 лет, всего за два месяца до рождения сына Филиппа. После этого Светлана Орлова больше не выходила замуж, хотя у нее было много поклонников.
Известно, что Светлана Федоровна в конце 80-х — начале 90-х преподавала хореографию в Югославии, потом получила квалификацию инструктора по аэробике. На стыке эпох Орловой предлагали не так много ролей, в основном они были эпизодическими. Заметным проектом стала драма «Иван Федоров. Откровение Иоанна Первопечатника», где актриса сыграла царицу Анастасию. Последний фильм в ее кинокарьере — музыкальная экранизация балета «Танец дьявола».
4. Борис Быстров, «Волшебная лампа Аладдина»
Всенародную любовь бывшему студенту МХАТа принес образ Аладдина в сказке Бориса Рыцарева «Волшебная лампа Аладдина». Параллельно со съемками он начал службу в театре «Ленком». Карьера Быстрова в кинематографе продолжалась с разной интенсивностью. Он снялся в таких лентах, как «Удар! Еще удар!», «Встреча у старой мечети», «Приключения желтого чемоданчика». Практически все работы из 80-х были малоизвестны зрителю. По словам актера, он не особо уделял внимание киноэкрану.
Зато голос Быстрова, поскольку он артист дубляжа, известен каждому. За всю свою карьеру Борис Евгеньевич озвучил более 400 персонажей: от Гомера Симпсона до профессора Брэнда из научной фантастики «Интерстеллар». Любопытно, что супруга актера Ирина Савина тоже занимается дубляжом: например, она подарила голос Мардж Симпсон. Сын пары Николай Быстров продолжил семейную традицию, озвучив Гарри Поттера во всех частях франшизы, кроме первой.
С сожалению, Борис Быстров скончался в августе 2024 года на 80-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
5. Алексей Войтюк, «После дождичка в четверг»
Если вы смотрели триллер Тодда Филлипса «Джокер» в дубляже, то точно слышали голос этого актера. Выпускник МХАТа Алексей Войтюк начал сниматься в 80-е. Роль Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг» стала его второй по счету. В 1988 году он дебютировал на сцене театра «Современник-2», а потом ушел в Малый театр.
В начале 90-х Войтюк вдруг устроился в редакцию одного из столичных изданий, где начал заниматься версткой. И там он встретил будущую супругу, в прошлом тоже актрису. Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в детском фильме «Приключения Буратино», сделала успешную карьеру в издательском бизнесе. У нее и мужа родились сын Владимир и дочь Анна.
К сожалению, в 2021 году Алексей Владимирович овдовел: его любимая жена ушла из жизни в возрасте 53 лет после почти трех лет борьбы с раком. Войтюк периодически появляется в сериалах и телепередачах, но сейчас более известен как ведущий артист дубляжа.
6. Евгения Симонова, «Обыкновенное чудо»
До работы над картиной «Обыкновенное чудо» актриса уже имела солидный послужной список. Звездой Евгению Симонову сделали драма «В бой идут одни "старики"» и комедия «Афоня». После выхода экранизации пьесы Евгения Шварца актриса продолжила сниматься, хотя родила дочь Зою и была занята в спектаклях Театра им. Маяковского.
В комедии «Баламут», например, Симонова перевоплотилась в преподавателя английского языка, о профессии которого мечтала с детства. Лента Витаутаса Жалакявичюса «Рассказ неизвестного человека» с актрисой хоть и не получила широкого признания, но побывала на фестивале в Венеции. Другую работу с участием Евгении Симоновой, «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», где она сыграла жену великого писателя, показали на Берлинском смотре.
В 90-х количество картин с участием Евгении Павловны пошло на спад, зато их стало больше в нулевые, причем Симонова не отказывается и от ролей в сериалах. В одном интервью Евгения Павловна посетовала, что после многосерийного триллера «Метод» ей стали предлагать роли злодеек. Среди последних проектов звезды можно назвать фантастический сериал «Иные» и «Последний богатырь. Наследие».