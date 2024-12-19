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Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей: «Хотим объединить семьи»

Актер решил впервые провести Рождество с возлюбленной
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Актер Том Холланд решил впервые провести Рождество с Зендаей и ее семьей. Об этом сообщает Dailу Mail.

«Я думаю, что мы хотели бы начать не проводить Рождество отдельно каждый год, а объединить семьи. Так мы обязательно поступим в следующий раз. Мы оба актеры и совсем не умеем что-либо организовывать. Так что этого пока не произошло, но мысли есть», — рассказал актер.

Он также добавил, что для каникул уже выбрано тайное место, в котором они скроются от поклонников и папарацци.

В октябре Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.

Ранее Зендая пришла на кинопремию в элегантном наряде с открытой спиной.