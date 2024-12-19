Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей: «Хотим объединить семьи»

«Я думаю, что мы хотели бы начать не проводить Рождество отдельно каждый год, а объединить семьи. Так мы обязательно поступим в следующий раз. Мы оба актеры и совсем не умеем что-либо организовывать. Так что этого пока не произошло, но мысли есть», — рассказал актер.