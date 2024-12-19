Стали известны подробности нового «Супермена»

По словам Ганна, который сейчас руководит всеми съемками фильмов по комиксам DC, на данный момент он полностью сосредоточен на новом «Супермене» и не режиссирует другие проекты. Также режиссер рассказал, что почти все экшн-сцены в воздухе сняты при помощи дронов, а вдохновение он черпал в новом «Топ Гане».