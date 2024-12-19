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Маколей Калкин признался, что хотел купить дом из «Один дома»

Актер рассказал, что хотел создать музей для поклонников новогоднего фильма
Маколей Калкин в фильме «Один дома»
Маколей Калкин в фильме «Один дома»

Маколей Калкин признался, что хотел купить дом, в котором снимали фильм «Один дома». 44-летний актер был готов отдать за особняк более пяти миллионов долларов.

«Я собирался купить дом своего героя из “Один дома” — просто ради смеха. Я бы превратил его в веселый дом из фильма», — цитирует Калкина издание The New York Times.

Актер планировал превратить особняк в музей с развлечениями, где поклонники франшизы могли бы почувствовать себя Кевином Маккаллистером. Например, прыгать на кровати или съезжать с лестницы на санках.

Однако Калкин отказался от этой затеи. В итоге дом в Чикаго был продан в июне 2024 года неизвестному владельцу.

Дом Маккаллистеров из фильма «Один дома»
Дом Маккаллистеров из фильма «Один дома»

Напомним, первая часть франшизы «Один дома» вышла в 1990 году. Актеру на тот момент было десять лет. Роль Кевина Маккаллистера принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус» и звание «Ребенок года». Также Калкин сыграл во второй части франшизы, которая получила название «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».