Маколей Калкин признался, что хотел купить дом из «Один дома»

Напомним, первая часть франшизы «Один дома» вышла в 1990 году. Актеру на тот момент было десять лет. Роль Кевина Маккаллистера принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус» и звание «Ребенок года». Также Калкин сыграл во второй части франшизы, которая получила название «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».