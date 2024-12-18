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Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть

Инцидент произошел на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум

Фургон актрисы Ирины Старшенбаум упал в пропасть на съемках второго сезона сериала «Фишер». Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на МЧС Абхазии.

По данным издания, на момент падения в транспорте никто не находился. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС пытаются достать фургон уже второй день.

Сериал «Фишер» основан на реальных событиях. Он вдохновлен историей маньяка Сергея Головкина, орудовавшего в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 год. Первый сезон проекта показали в феврале 2023-го. В том же году картина удостоилась премии «Золотой орел». 11 ноября 2024 года стартовали съемки второго сезона «Фишер. Продолжение».

Режиссеры проекта — Сергей Тарамаев и Любовь Львова. За сценарий отвечали Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский, Александра Бортич, Сергей Гилев, Анна Снаткина.