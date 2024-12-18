Фургон Ирины Старшенбаум провалился в пропасть

Сериал «Фишер» основан на реальных событиях. Он вдохновлен историей маньяка Сергея Головкина, орудовавшего в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 год. Первый сезон проекта показали в феврале 2023-го. В том же году картина удостоилась премии «Золотой орел». 11 ноября 2024 года стартовали съемки второго сезона «Фишер. Продолжение».