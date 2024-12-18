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Майки Мэдисон засыпала под ролики на русском языке ради съемок в «Аноре»

Звезда фильма «Анора» рассказала, как готовилась к роли в картине
Майки Мэдисон
Майки МэдисонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Майки Мэдисон призналась в беседе с Памелой Андерсон, что тщательно готовилась к роли стриптизерши в фильме «Анора». Об этом сообщает Variety.

По словам знаменитости, она начала с малого — занималась на пилоне и проходила курсы для работниц секс-индустрии. Она пыталась узнать о героине все: какое у нее было детство и какие сигареты она курит.

В драмеди героиня Мэдисон говорит по-русски, поэтому актрисе пришлось с нуля учить язык. Актриса рассказала, что ее бабушка знала русский, но не передала знания ее отцу.

«Мне хотелось, чтобы [в фильме] была американизированная версия русского. Я засыпала, слушая русскую речь на YouTube по 10 часов. И просто как можно больше впихивала в себя Duolingo (платформа для изучения языков, — прим. Ред.)», — заявила артистка.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.