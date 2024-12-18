Актер Александр Петров впервые станет отцом. Жена звезды сериала «Полицейский с Рублевки» объявила о беременности в соцсетях, опубликовав фото с округлившимся животом.
«Ждем тебя», — написала Виктория Антонова.
В ноябре появились слухи, что супруга артиста в положении. Она появилась на премьере поэтического вечера Петрова «Двадцать пять ноль один», но постоянно поправляла жакет в надежде скрыть живот. Пара не отвечала на вопросы поклонников, а теперь решила публично поделиться радостной новостью.
Актер с 2020 года состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов». Пара не объявляла о расставании, а 15 сентября 2023 года Петров удивил поклонников, сообщив, что женился на другой возлюбленной и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.
Мать актера заявляла, что Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.