Актер Александр Петров впервые станет отцом

Актер с 2020 года состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов». Пара не объявляла о расставании, а 15 сентября 2023 года Петров удивил поклонников, сообщив, что женился на другой возлюбленной и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.