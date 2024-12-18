Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Александр Петров впервые станет отцом

Жена актера Виктория Антонова объявила о беременности

Актер Александр Петров впервые станет отцом. Жена звезды сериала «Полицейский с Рублевки» объявила о беременности в соцсетях, опубликовав фото с округлившимся животом.

Александр Петров с женой Викторией Антоновой, фото: соцсети
Александр Петров с женой Викторией Антоновой, фото: соцсети

«Ждем тебя», — написала Виктория Антонова.

В ноябре появились слухи, что супруга артиста в положении. Она появилась на премьере поэтического вечера Петрова «Двадцать пять ноль один», но постоянно поправляла жакет в надежде скрыть живот. Пара не отвечала на вопросы поклонников, а теперь решила публично поделиться радостной новостью.

Актер с 2020 года состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов». Пара не объявляла о расставании, а 15 сентября 2023 года Петров удивил поклонников, сообщив, что женился на другой возлюбленной и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.

Мать актера заявляла, что Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.