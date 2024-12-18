Джону Траволте на съемках пришлось несладко — ради роли в фильме «Лак для волос» актер боролся со своим мужским эго. А в «Суспирии» Луки Гуаданьино Тильда Суинтон сыграла старика просто из интереса. Собрали для вас фильмы, где женщины сыграли мужчин и наоборот.
1. «Суспирия»
Кто бы мог подумать, что психоаналитик Йозеф Клемперер в нашумевшем хорроре — это переодетая Тильда Суинтон. Факт скрывали до последнего и даже в титрах указали, что роль 82-летнего мужчины сыграл Лютц Эберсдорф. Правда, позднее стало известно, что это придуманное альтер эго актрисы. Для роли в фильме пришлось полностью изменить форму челюсти Суинтон, а также увеличить шею, чтобы она выглядела массивнее.
Актриса заявила, что изобразила мужчину чисто из интереса, и это было весело. Надо сказать, что у Суинтон это вышло крайне убедительно.
2. «Белые цыпочки»
Звезда фильма «Очень страшное кино» Марлон Уайанс и его брат Шоун Уайанс переоделись в блондинок для съемок в криминальной комедии «Белые цыпочки». По сюжету агенты ФБР должны защитить наследниц огромного состояния. Для их безопасности сотрудникам бюро нужно выдать себя за этих девушек.
Каждый съемочный день актерам приходилось сидеть в гримерном кресле более семи часов, чтобы «цыпочки» были правдоподобными. Позже братья отказались от участия в съемках сериала, где им тоже нужно было примерить на себя женские образы, именно по этой причине.
3. «Меня там нет»
Мужскую роль автора-исполнителя Боба Дилана в биографической драме в разные периоды времени сыграли Ричард Гир, Кристиан Бэйл и актриса Кейт Бланшетт, которая была в восторге от своего персонажа, хотя и была уверена, что в реальности он бы ей не понравился. Голливудская блондинка воплотила на экране музыканта в 60-е годы, и за свой талант получила не только «Золотой глобус», но и была номинирована на «Оскар».
4. «Солт»
Агента ЦРУ в боевике изначально должен был сыграть Том Круз, но актер отказался из-за большой загруженности в других проектах. Роль досталась Анджелине Джоли, и сценарий переписали под актрису. По сюжету Эвелин Солт время от времени переодевается в мужчину, чтобы раскрыть заговор российских спецслужб.
К созданию образа подошли ответственно — для большей правдоподобности гримеры использовали силиконовую маску, а Джоли и команда проекта даже придумали женскую версию рукопашного боя.
5. «Облачный атлас»
В этом научно-фантастическом и самом дорогом независимом блокбастере актриса Холли Берри сыграла сразу шесть ролей, чем удивила зрителей. Вот она в образе белокожей и рыжей Иокасты, а через минуту — хирург Овидий. На преображение Берри уходило до десяти часов в день. Фильм по праву получил премию «Сатурн» за лучший грим.
6. «Монахини в бегах»
В этом комедийном триллере Робби Колтрейн уже не напоминает Хагрида из вселенной Гарри Поттера, а Эрик Айдл — не жадный Дибс из фантастической сказки «Каспер». Персонажи, которых они сыграли, украли у подельников сумки с деньгами и не нашли ничего лучшего, как укрыться в монастыре. Для этого им пришлось нарядиться в рясы и изобразить женщин-монахинь. Получилось забавно.
7. «Миссис Даутфайр»
Герой, которого Робин Уильямс сыграл в семейной комедии Криса Коламбуса, развелся с женой и мог видеться с детьми только по выходным. Не в состоянии смириться с этим мужчина решил нарядиться в женщину и устроиться няней к бывшей супруге.
Образ актера создавали по пять часов в день, используя маску из восьми частей. Чтобы проверить грим на убедительность, Робин пришел в образе миссис Даутфайр в супермаркет, и никто не узнал в нем голливудского актера.
8. «Все что угодно ради любви»
Главный герой этой комедии — Крис Колдер (Кори Хэйм) — переходит в новую школу и сразу наживает себе врагов. Чтобы избежать конфликтов с местной бандой подростков и ближе познакомиться с одной симпатичной чирлидершей, парень решает переодеться в девушку и выдать себя за Крисси Колдер.
Смена образа пошла герою на пользу не только в плане взаимоотношений со старшеклассниками. Парень настолько вжился в роль, что в него влюбился сам главарь банды Курт. Кори Хэйм, один из самых популярных подростков конца 80-х, очень убедителен в женской роли, несмотря на то, что на тот момент у него был небольшой актерский опыт.
9. «Виола в бутсах»
Адаптация пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» принесла известность совсем юной на тот момент Аманде Байнс. По сюжету ее героиня Виола Гастингс мечтает гонять мяч в женской футбольной команде. Но осуществить мечту не удается — команду расформировывают.
Чтобы исполнить свою мечту, Виола выдает себя за своего брата-близнеца Себастьяна и вступает в мужскую команду. Сменить образ ей помогает знакомый стилист. Гастингс вливается в коллектив, да так успешно, что привлекает внимание популярной красотки из академии. Наблюдать за переодеваниями и метаниями героини между двух личностей крайне интересно.
10. «Лак для волос»
Кто бы мог подумать, что в мюзикле Адама Шенкмана неуверенную прачку, которая комплексует по поводу лишнего веса сыграет Джон Траволта!
Продюсеры фильма Крэйг Зедэн и Нил Мерон больше года уговаривали Джона на эту роль. На создание образа толстушки Эдны Тернблад у актера и команды уходило более четырех часов в день. Также приходилось надевать специальный костюм, который весил 13 килограммов. Но Траволта доверился своему актерскому таланту и, как результат, был номинирован на «Золотой Глобус» как лучший актер второго плана.