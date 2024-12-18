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«Суспирия» и еще 9 фильмов, где актеры сыграли героев противоположного пола

Вспомнили кинохиты, в которых актеры демонстрировали чудеса перевоплощения
Наталья Быкова
Автор Кино Mail
Джон Траволта в фильме «Лак для волос»
Джон Траволта в роли Эдны ТернбладИсточник: Кино Mail

Джону Траволте на съемках пришлось несладко — ради роли в фильме «Лак для волос» актер боролся со своим мужским эго. А в «Суспирии» Луки Гуаданьино Тильда Суинтон сыграла старика просто из интереса. Собрали для вас фильмы, где женщины сыграли мужчин и наоборот. 

1. «Суспирия»

Тильда Суинтон в фильме «Суспирия»
Тильда Суинтон в роли Йозефа КлемперераИсточник: кадр из фильма «Суспирия»

Кто бы мог подумать, что психоаналитик Йозеф Клемперер в нашумевшем хорроре — это переодетая Тильда Суинтон. Факт скрывали до последнего и даже в титрах указали, что роль 82-летнего мужчины сыграл Лютц Эберсдорф. Правда, позднее стало известно, что это придуманное альтер эго актрисы. Для роли в фильме пришлось полностью изменить форму челюсти Суинтон, а также увеличить шею, чтобы она выглядела массивнее. 

Актриса заявила, что изобразила мужчину чисто из интереса, и это было весело. Надо сказать, что у Суинтон это вышло крайне убедительно. 

2. «Белые цыпочки»

Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс в «Белые цыпочки»
Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс в роли Кевина, МаркусаИсточник: Кино Mail

Звезда фильма «Очень страшное кино» Марлон Уайанс и его брат Шоун Уайанс переоделись в блондинок для съемок в криминальной комедии «Белые цыпочки». По сюжету агенты ФБР должны защитить наследниц огромного состояния. Для их безопасности сотрудникам бюро нужно выдать себя за этих девушек. 

Каждый съемочный день актерам приходилось сидеть в гримерном кресле более семи часов, чтобы «цыпочки» были правдоподобными. Позже братья отказались от участия в съемках сериалагде им тоже нужно было примерить на себя женские образы, именно по этой причине.

3. «Меня там нет»

Кейт Бланшетт в сериале «Меня там нет»
Кейт Бланшетт в роли Боба ДиланаИсточник: Кино Mail

Мужскую роль автора-исполнителя Боба Дилана в биографической драме в разные периоды времени сыграли Ричард Гир, Кристиан Бэйл и актриса Кейт Бланшетт, которая была в восторге от своего персонажа, хотя и была уверена, что в реальности он бы ей не понравился. Голливудская блондинка воплотила на экране музыканта в 60-е годы, и за свой талант получила не только «Золотой глобус», но и была номинирована на «Оскар». 

4. «Солт»

Анджелина Джоли в фильме «Солт»
Анджелина Джоли в роли Эвелин СолтИсточник: кадр из фильма «Солт»

Агента ЦРУ в боевике изначально должен был сыграть Том Круз, но актер отказался из-за большой загруженности в других проектах. Роль досталась Анджелине Джоли, и сценарий переписали под актрису. По сюжету Эвелин Солт время от времени переодевается в мужчину, чтобы раскрыть заговор российских спецслужб. 

К созданию образа подошли ответственно — для большей правдоподобности гримеры использовали силиконовую маску, а Джоли и команда проекта даже придумали женскую версию рукопашного боя. 

5. «Облачный атлас»

Пэ Ду-на, Холли Берри в фильме «Облачный атлас»
Пэ Ду-на, Холли Берри в роли Сонми 451, хирурга ОвидияИсточник: Кино Mail

В этом научно-фантастическом и самом дорогом независимом блокбастере актриса Холли Берри сыграла сразу шесть ролей, чем удивила зрителей. Вот она в образе белокожей и рыжей Иокасты, а через минуту — хирург Овидий. На преображение Берри уходило до десяти часов в день. Фильм по праву получил премию «Сатурн» за лучший грим. 

6. «Монахини в бегах» 

Робби Колтрейн, Эрик Айдл в фильме «Монахини в бегах»
Робби Колтрейн, Эрик Айдл в роли Чарли МакМанус, Брайан ХоупИсточник: Кино Mail

В этом комедийном триллере Робби Колтрейн уже не напоминает Хагрида из вселенной Гарри Поттера, а Эрик Айдл — не жадный Дибс из фантастической сказки «Каспер». Персонажи, которых они сыграли, украли у подельников сумки с деньгами и не нашли ничего лучшего, как укрыться в монастыре. Для этого им пришлось нарядиться в рясы и изобразить женщин-монахинь. Получилось забавно. 

7. «Миссис Даутфайр»

Робин Уильямс в фильме «Миссис Даутфайр»
Робин Уильямс в роли миссис ДаутфайрИсточник: Кино Mail

Герой, которого Робин Уильямс сыграл в семейной комедии Криса Коламбуса, развелся с женой и мог видеться с детьми только по выходным. Не в состоянии смириться с этим мужчина решил нарядиться в женщину и устроиться няней к бывшей супруге. 

Образ актера создавали по пять часов в день, используя маску из восьми частей. Чтобы проверить грим на убедительность, Робин пришел в образе миссис Даутфайр в супермаркет, и никто не узнал в нем голливудского актера.

8. «Все что угодно ради любви»

Кори Хэйм в фильме «Все что угодно ради любви»
Кори Хэйм в роли Крис КолдерИсточник: Кино Mail

Главный герой этой комедии — Крис Колдер (Кори Хэйм) — переходит в новую школу и сразу наживает себе врагов. Чтобы избежать конфликтов с местной бандой подростков и ближе познакомиться с одной симпатичной чирлидершей, парень решает переодеться в девушку и выдать себя за Крисси Колдер.

Смена образа пошла герою на пользу не только в плане взаимоотношений со старшеклассниками. Парень настолько вжился в роль, что в него влюбился сам главарь банды Курт. Кори Хэйм, один из самых популярных подростков конца 80-х, очень убедителен в женской роли, несмотря на то, что на тот момент у него был небольшой актерский опыт.

9. «Виола в бутсах»

Аманде Байнс в фильме «Виола в бутсах»
Аманде Байнс в роли Виолы Гастингс Источник: кадр из фильма «Виола в бутсах»

Адаптация пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» принесла известность совсем юной на тот момент Аманде Байнс. По сюжету ее героиня Виола Гастингс мечтает гонять мяч в женской футбольной команде. Но осуществить мечту не удается — команду расформировывают. 

Чтобы исполнить свою мечту, Виола выдает себя за своего брата-близнеца Себастьяна и вступает в мужскую команду. Сменить образ ей помогает знакомый стилист. Гастингс вливается в коллектив, да так успешно, что привлекает внимание популярной красотки из академии. Наблюдать за переодеваниями и метаниями героини между двух личностей крайне интересно. 

10. «Лак для волос» 

Джон Траволта в фильме «Лак для волос»
Джон Траволта в роли Эдны ТернбладИсточник: Кино Mail

Кто бы мог подумать, что в мюзикле Адама Шенкмана неуверенную прачку, которая комплексует по поводу лишнего веса сыграет Джон Траволта! 

Продюсеры фильма Крэйг Зедэн и Нил Мерон больше года уговаривали Джона на эту роль. На создание образа толстушки Эдны Тернблад у актера и команды уходило более четырех часов в день. Также приходилось надевать специальный костюм, который весил 13 килограммов. Но Траволта доверился своему актерскому таланту и, как результат, был номинирован на «Золотой Глобус» как лучший актер второго плана. 