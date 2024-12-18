Мужскую роль автора-исполнителя Боба Дилана в биографической драме в разные периоды времени сыграли Ричард Гир, Кристиан Бэйл и актриса Кейт Бланшетт, которая была в восторге от своего персонажа, хотя и была уверена, что в реальности он бы ей не понравился. Голливудская блондинка воплотила на экране музыканта в 60-е годы, и за свой талант получила не только «Золотой глобус», но и была номинирована на «Оскар».