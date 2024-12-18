Когда речь заходит о сериалах, часто кажется, что залогом успеха является наличие неплохой идеи, больших бюджетов и звездного каста. Но на самом деле даже самые популярные проекты на этапе старта сталкивались с недоверием и скепсисом. От них отказывались студии, их пилоты отменяли, а сценарии бесконечно переписывали. Тем не менее они с лихвой оправдали все ожидания.
Расскажем о пяти сериалах, которые смогли стать рейтинговыми, несмотря на все сомнения.
5. «Ход королевы»
Режиссер Скотт Фрэнк работал над экранизацией одноименного романа Уолтера Тевиса почти 30 лет. Студии были уверены, что шахматы как центральная тема не способны заинтересовать массового зрителя, и не хотели браться за проект, из-за чего сценарий неоднократно переписывался. Только в 2019 году Netflix взял на себя риск, согласившись на формат мини-сериала без особых планов на продолжение. Это должна была быть история, объединяющая увлекательные шахматные партии и личную драму главной героини — Бет Хармон.
Сериал покорил зрителей сочетанием визуальной эстетики 50-х с ее изящными нарядами, напряженного сюжета и таких тем, как одиночество, борьба с зависимостью и поиск своего места в мире. Игра Ани Тейлор-Джой получила восторженные отзывы критиков. Результат был ошеломительным: менее чем за месяц «Ход королевы» посмотрели 62 миллиона пользователей. Драма также вызвала массовый интерес к шахматам, и их продажи, равно как и книг Тевиса, выросли в несколько раз.
«Ход королевы» доказал, что даже эксклюзивные, на первый взгляд, темы при должном подходе могут обернуться колоссальным успехом.
4. «Игра в кальмара»
Южнокорейский хит про игры на выживание стал одним из самых обсуждаемых в 2021 году, но его путь к признанию был непростым. Хван Дон Хек вынашивал идею сценария еще с 2008 года, когда сам испытывал тяжелые финансовые трудности. Однако продюсеры на протяжении многих лет отвергали концепт, считая его слишком жестоким и непривлекательным для широкой аудитории. Ситуация изменилась благодаря студии Netflix, которая в конце 2010-х начала активно инвестировать в проекты из Южной Кореи.
Пандемия и локдаун сделали зрителей более восприимчивыми к мрачному сюжету. «Игра в кальмара» сразу же привлекла внимание благодаря захватывающему сюжету, глубокому социальному подтексту и выразительным персонажам. Интересно, что возглавивший рейтинги Netflix сериал оказался первым среди иноязычных проектов. Причем данные о просмотрах собирались в 94 странах. Актеры триллера проснулись звездами, а «Игра в кальмара» обрела статус культовой.
3. «Очень странные дела»
Созданный братьями Дафферами сериал мог не увидеть свет. Оригинальная концепция получила 20 отказов от разных студий. Основными причинами был слишком юный возраст главных героев, а также сочетание жанров: детской научной фантастики и хоррора. За реализацию идеи взялся Netflix — студия сделала акцент на ретро, погрузив зрителей в атмосферу 80-х.
После премьеры в 2016 году «Очень странные дела» моментально стали хитом. Успех обеспечили талантливые молодые актеры Милли Бобби Браун и Финн Вулфхард, интригующий сюжет и цепляющий визуальный стиль. Проект получил множество наград, включая премии Гильдии киноактеров США и «Эмми», и стал самым популярным англоязычным шоу на платформе.
2. «Шерлок»
Часовой пилот этого сериала был признан провальным. Руководство BBC решило, что эпизод нуждается в доработке, поэтому в него добавили больше динамики, переработали сценарий и увеличили хронометраж до 90 минут.
Однако сомнения витали и вокруг концепции «Шерлока»: критики и продюсеры опасались, что перенос классического детектива Артура Конан Дойла в современный Лондон может отпугнуть поклонников легендарного сыщика. Но создатели Стивен Моффат и Марк Гейтисс сделали ставку на то, что это будет адаптация истории к новым реалиям, а уважение к оригиналу при этом сохранится.
Популярность «Шерлока» вышла далеко за пределы родной Англии, обеспечив Бенедикту Камбербэтчу и Мартину Фриману звездный статус. Сериал остается ярким примером того, что грамотное сочетание традиций и новаторских идей способно сделать проект рейтинговым.
1. «Игра престолов»
Экранизация саги «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина стала одним из главных сериалов в истории телевидения. Однако студия HBO, увидев готовую версию пилота, осталась разочарована. «Ничего невозможно понять», — так звучали претензии продюсеров. Сценарий показался запутанным, а смена сюжетных линий, по мнению телебоссов, лишала зрителей связи с персонажами.
В результате актерский состав «Игры престолов» претерпел изменения: в частности, роль Дейнерис Таргариен, которую изначально исполняла Тэмзин Мерчант, впоследствии досталась Эмилии Кларк. Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс переписали диалоги, усилив акценты на ключевых сценах, и почти полностью пересняли первый эпизод. Их решимость и поддержка со стороны студии стали основополагающими.
После выхода первого сезона в 2011 году скептицизм растаял. Зрители полюбили запутанный мир Вестероса, харизматичных героев и неожиданные сюжетные повороты. Проект заработал десятки наград, включая 59 премий «Эмми», и стал абсолютным рекордсменом среди драматических телесериалов. Эпизоды последующих сезонов собирали миллионы зрителей, а финал шоу в прямом эфире посмотрели 19,3 миллиона человек.