Южнокорейский хит про игры на выживание стал одним из самых обсуждаемых в 2021 году, но его путь к признанию был непростым. Хван Дон Хек вынашивал идею сценария еще с 2008 года, когда сам испытывал тяжелые финансовые трудности. Однако продюсеры на протяжении многих лет отвергали концепт, считая его слишком жестоким и непривлекательным для широкой аудитории. Ситуация изменилась благодаря студии Netflix, которая в конце 2010-х начала активно инвестировать в проекты из Южной Кореи.