Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман раскритиковали за грубое поведение с журналистом

Актриса высмеяла журналиста на кинопремьере
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Николь Кидман раскритиковали за грубое поведение с журналистом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

11 декабря Кидман посетила премьеру фильма «Плохая девочка», в котором сыграла главную роль. Журналист издания Pop Crave подошел к актрисе, чтобы задать пару вопросов. Артистка попросила повторить название СМИ, а после пожала плечами, отвернулась и рассмеялась, дав понять, что название по-прежнему ей ни о чем не говорит. Интернет-пользователи сочли поведение знаменитости грубым.

«Мне было бы очень неудобно, если бы я была на месте репортера, а Николь Кидман так смеялась надо мной», «Она грубиянка», «Это просто ужасное поведение», «Николь ведет себя как-то стервозно», — писали интернет-пользователи в X.

При этом некоторые стали защищать Николь Кидман, заявив, что она ничего плохого не сделала.

В октябре возникли слухи о конфликте между Николь Кидман и Сальмой Хайек. Причиной разговоров стало видео, которое было снято на показе Balenciaga. В ролике Николь Кидман стояла рядом с Сальмой Хайек и Кэти Перри. Когда Хайек решила повернуть Кидман к камерам, чтобы сфотографироваться, та оттолкнула руку коллеги. После этого Николь подошла к Кэти Перри, поцеловала ее в щеки и попрощалась.