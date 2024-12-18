Николь Кидман раскритиковали за грубое поведение с журналистом

В октябре возникли слухи о конфликте между Николь Кидман и Сальмой Хайек. Причиной разговоров стало видео, которое было снято на показе Balenciaga. В ролике Николь Кидман стояла рядом с Сальмой Хайек и Кэти Перри. Когда Хайек решила повернуть Кидман к камерам, чтобы сфотографироваться, та оттолкнула руку коллеги. После этого Николь подошла к Кэти Перри, поцеловала ее в щеки и попрощалась.