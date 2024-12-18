Голливудскую актрису Николь Кидман раскритиковали за грубое поведение с журналистом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
11 декабря Кидман посетила премьеру фильма «Плохая девочка», в котором сыграла главную роль. Журналист издания Pop Crave подошел к актрисе, чтобы задать пару вопросов. Артистка попросила повторить название СМИ, а после пожала плечами, отвернулась и рассмеялась, дав понять, что название по-прежнему ей ни о чем не говорит. Интернет-пользователи сочли поведение знаменитости грубым.
«Мне было бы очень неудобно, если бы я была на месте репортера, а Николь Кидман так смеялась надо мной», «Она грубиянка», «Это просто ужасное поведение», «Николь ведет себя как-то стервозно», — писали интернет-пользователи в X.
При этом некоторые стали защищать Николь Кидман, заявив, что она ничего плохого не сделала.
В октябре возникли слухи о конфликте между Николь Кидман и Сальмой Хайек. Причиной разговоров стало видео, которое было снято на показе Balenciaga. В ролике Николь Кидман стояла рядом с Сальмой Хайек и Кэти Перри. Когда Хайек решила повернуть Кидман к камерам, чтобы сфотографироваться, та оттолкнула руку коллеги. После этого Николь подошла к Кэти Перри, поцеловала ее в щеки и попрощалась.