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Никита Кологривый рассказал, как будет встречать Новый год

Актер признался, что собирается загадать желание на Новый год
Никита Кологривый
Никита КологривыйИсточник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый в интервью Gazeta.SPb рассказал как планирует встретить Новый год. Он поделился, что под бой курантов, как и всегда, собирается загадать желание.

«Всегда загадываю желание, безусловно есть традиции. Встречать Новый год дома, с семьей, со своими близкими. Надеюсь и в этом году все пройдет именно так. И всем желаю пусть они встретят этот Новый год так как им хочется», — сказал артист.

В декабре стало известно, что Кологривый исполнит роль суперагента 006 в новогодней комедии «Небриллиантовая рука».

Сюжет картины рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты (Алексей Воробьев и Максим Лагашкин). В ремейке Горбунков везет в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.

Ранее Кологривый раскрыл свой гонорар за съемки в рекламе. 