56-летнего Хью Джекмана засняли с голым торсом

Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Корелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.