56-летнего Хью Джекмана засняли с голым торсом

Голливудского актера Хью Джекмана засняли с голым торсом. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Папарацци подловили 56-летнего Хью Джекмана 15 декабря на пляже Бонди в Сиднее. Актер плавал вместе с друзьями. Артист был запечатлен в черно-белых плавательных шортах без футболки.
Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Корелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.
Сейчас, по слухам, актер встречается с возлюбленной Саттон Фостер. По информации издания New York Post, отношения пары наполнены легкостью и радостью. Они много времени проводят вместе, обедая в ресторанах Нью-Йорка и наслаждаясь романтическими прогулками по Центральному парку. По словам инсайдера, Хью Джекман и Саттон Фостер «счастливы как никогда».
Ранее сообщалось, что Хью Джекман и Райан Рейнольдс снимутся в фильме о бойз-бэнде.