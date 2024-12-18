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56-летнего Хью Джекмана засняли с голым торсом

Актер отдыхал на пляже в Сиднее вместе с друзьями

Голливудского актера Хью Джекмана засняли с голым торсом. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Хью Джекман
Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 56-летнего Хью Джекмана 15 декабря на пляже Бонди в Сиднее. Актер плавал вместе с друзьями. Артист был запечатлен в черно-белых плавательных шортах без футболки.

Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала «Корелли». Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

Сейчас, по слухам, актер встречается с возлюбленной Саттон Фостер. По информации издания New York Post, отношения пары наполнены легкостью и радостью. Они много времени проводят вместе, обедая в ресторанах Нью-Йорка и наслаждаясь романтическими прогулками по Центральному парку. По словам инсайдера, Хью Джекман и Саттон Фостер «счастливы как никогда».

Ранее сообщалось, что Хью Джекман и Райан Рейнольдс снимутся в фильме о бойз-бэнде.