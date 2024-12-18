Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с женой моложе него на 23 года

Анастасия Чернова в 2005 году вышла замуж за режиссера. Она познакомилась с Меньшиковым в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании. По словам Анастасии, будущий супруг удивил ее не совсем адекватным поведением. Актер начал есть лепестки роз, которые Чернова приготовила в подарок для юмориста. А после концерта попросил у нее номер телефона, чего она никак не ожидала.