Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с женой моложе него на 23 года

Актер Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел на публику с женой Анастасией Черновой, которая моложе него на 23 года. Издание «СтарХит» опубликовало видео в соцсети.
64-летний Меньшиков и 41-летняя Анастасия Чернова посетили ежегодную премию журнала Hello!, которая состоялась 17 декабря в историческом особняке Леман в Москве. Актер выбрал для мероприятия белую рубашку с галстуком и костюм, а его супруга предпочла черное платье, объемный пиджак, высокие сапоги и цепочку с кулоном.
Среди гостей премии также были Филипп Киркоров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ани Лорак, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, Дмитрий Шепелев, Юлия Барановская, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце и Петр Дранга, Ксения Бородина и Николай Сердюков и другие звезды.
Анастасия Чернова в 2005 году вышла замуж за режиссера. Она познакомилась с Меньшиковым в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого, оказавшись в одной компании. По словам Анастасии, будущий супруг удивил ее не совсем адекватным поведением. Актер начал есть лепестки роз, которые Чернова приготовила в подарок для юмориста. А после концерта попросил у нее номер телефона, чего она никак не ожидала.