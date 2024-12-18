Катерина Ковальчук вышла в свет с Гариком Харламовым

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук посетили ежегодную премию журнала Hello!, которая прошла 17 декабря в историческом особняке Леман в Москве. Юморист выбрал для мероприятия черный пиджак, белую футболку, брюки и туфли. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Артистка дополнила наряд колье и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж, а стилист уложил волосы в локоны.