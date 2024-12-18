Катерина Ковальчук вышла в свет с Гариком Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук вышла в свет вместе с супругом, юмористом Гариком Харламовым. Артистка опубликовала фото и видео в соцсети.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук посетили ежегодную премию журнала Hello!, которая прошла 17 декабря в историческом особняке Леман в Москве. Юморист выбрал для мероприятия черный пиджак, белую футболку, брюки и туфли. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Артистка дополнила наряд колье и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж, а стилист уложил волосы в локоны.
На мероприятии также присутствовали Филипп Киркоров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ани Лорак, Олег Майами, Дмитрий Шепелев, Надежда Сысоева, Юлия Барановская, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце и Петр Дранга, Максим Матвеев и другие звезды.
Ранее жена юмориста стала брюнеткой и вышла в свет в черном мини-платье.