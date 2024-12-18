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Катерина Ковальчук вышла в свет с Гариком Харламовым

Актриса посетила премьеру вместе со своим супругом
Жена Харламова вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Жена Харламова вышла в свет в платье с разрезом до бедраИсточник: Газета.Ру

Актриса Катерина Ковальчук вышла в свет вместе с супругом, юмористом Гариком Харламовым. Артистка опубликовала фото и видео в соцсети.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук посетили ежегодную премию журнала Hello!, которая прошла 17 декабря в историческом особняке Леман в Москве. Юморист выбрал для мероприятия черный пиджак, белую футболку, брюки и туфли. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с декольте и разрезом до бедра. Артистка дополнила наряд колье и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости вечерний макияж, а стилист уложил волосы в локоны.

Ранее жена юмориста стала брюнеткой и вышла в свет в черном мини-платье.