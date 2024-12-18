Николь Кидман поделилась трогательными последними словами своей матери

В интервью CBS Sunday Morning Николь вспомнила: «Я не знала, что они будут последними словами… Я собиралась сесть в самолет и вернуться к ней, — начала актриса. — И она сказала: “Подожди минутку. Мне кажется, тебе надо уделить время себе прямо сейчас, Ники”».