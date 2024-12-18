Николь Кидман поделилась трогательными последними словами своей матери

Николь Кидман поделилась последними словами своей мамы, Джанель Энн Кидман, сказанными ею перед смертью в сентябре.
В интервью CBS Sunday Morning Николь вспомнила: «Я не знала, что они будут последними словами… Я собиралась сесть в самолет и вернуться к ней, — начала актриса. — И она сказала: “Подожди минутку. Мне кажется, тебе надо уделить время себе прямо сейчас, Ники”».
«Теперь я поступаю так чаще. И я говорю это другим людям в мире, особенно женщинам. Увы, мы склонны не заботиться о себе», — продолжила Кидман. Она подчеркнула, что примет этот совет к сведению. Более того, Николь будет говорить то же самое своим детям.
У актрисы есть 31-летняя приемная дочь Изабелла, 29-летний приемный сын Коннор и дочери Сандей Роуз (16 лет) и Фейт Маргарет (13 лет). Девочек она воспитывает с мужем, Китом Урбаном.
«Мои дочери — потрясающие девушки, и мне повезло, что они у меня есть. Забота о себе означает, что я могу позаботиться и о них», — заключила Кидман.
Ранее Николь Кидман вышла в свет с 13-летней дочерью.