Актрису из фильма «Брат» забрали из психиатрической клиники

31 октября Доротенко госпитализировали в психиатрическую клинику, когда ее нашли на улице в неухоженном виде. Актриса отказывалась отправляться в больницу. Она также не хотела ехать домой, потому что там «живут чужие люди». До этого Доротенко жаловалась, что у нее украли пенсию.