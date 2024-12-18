«Постарел на 200 лет»: фанаты опасаются за здоровье Шварценеггера

По сюжету нового комедийного боевика Адама Шенкмана у Санта-Клауса (Шварценеггер) крадут его волшебный мешок. Чтобы отыскать вора, Санте приходится прочесать свой список детей, которые вели себя плохо, и найти там того, кто поможет в беде.