Милла Йовович снялась без макияжа в день своего 49-летия

«Сегодня мой день рождения! Хотела найти что-нибудь более гламурное, но потом просто не хватило сил и сделала несколько селфи в пижаме. Не могу поверить, что мне уже 40 с небольшим! Не 50, а 48 с изнанки. Я так благодарна за все, что у меня есть. Моя семья, ради которой стоит просыпаться каждый день, моя работа, которая приносит мне столько удовольствия и успеха, и мои поклонники, которые приняли меня с такой любовью и проявили такую искреннюю преданность всем моим начинаниям. Я люблю вас, ребята», — написала артистка.