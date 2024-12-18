Актриса и модель Милла Йовович снялась без макияжа в день своего 49-летия. Звезда позировала в пижаме в домашней обстановке и поделилась кадрами в соцсетях.
«Сегодня мой день рождения! Хотела найти что-нибудь более гламурное, но потом просто не хватило сил и сделала несколько селфи в пижаме. Не могу поверить, что мне уже 40 с небольшим! Не 50, а 48 с изнанки. Я так благодарна за все, что у меня есть. Моя семья, ради которой стоит просыпаться каждый день, моя работа, которая приносит мне столько удовольствия и успеха, и мои поклонники, которые приняли меня с такой любовью и проявили такую искреннюю преданность всем моим начинаниям. Я люблю вас, ребята», — написала артистка.
Знаменитость рассказывала в интервью, что любит массаж лица — причем предпочитает делать его самостоятельно, не обращаясь к косметологу. Йовович ухаживает за кожей не менее двух раз в день, соблюдая все этапы: очищение, тонизацию, увлажнение. По словам актрисы, такая рутина приносит ей удовольствие и она видит хорошие результаты.
Артистка растит троих детей вместе с режиссером Полом Андерсеном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают трех девочек: 17-летнюю Эвер, 9-летнюю Дэшилл и 4-летнюю Ошин.
Ранее дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда.