Фильм Ренаты Джало «На этой земле» покажут на кинофестивале в Роттердаме

Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно с 1972 года. Мероприятие ориентируется на фильмы альтернативного и некоммерческого кино. В 2024 году фестиваль привлек в общей сложности более 250 тыс. зрителей, которые посетили 424 показа, в том числе 183 мировые премьеры, а также некоторые сопровождающихе программы. В качестве талисмана фестиваля используется тигр.