Фильм Ренаты Джало «На этой земле» покажут на кинофестивале в Роттердаме

Гаага, 17 декабря. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Ренаты Джало «На этой земле» вошел в число картин, которые будут показаны на Международном Роттердамском кинофестивале, свидетельствует информация на сайте мероприятия.
Фильм включен в программу фестиваля, который пройдет в Роттердаме с 30 января по 9 февраля 2025 года. Когда именно состоится показ, пока не уточняется.
Фильм «На этой земле» снят выпускницей ВГИК Ренатой Джало. Картина посвящена легендам о «русских Икарах» — создателям летательных конструкций в виде крыльев — и первым попыткам русских людей подняться в небо. Продюсером и художественным руководителем фильма является Алексей Учитель. Главные роли исполнили Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров и другие. Фильм был показан на кинофестивале «Маяк» в Геленджике.
Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно с 1972 года. Мероприятие ориентируется на фильмы альтернативного и некоммерческого кино. В 2024 году фестиваль привлек в общей сложности более 250 тыс. зрителей, которые посетили 424 показа, в том числе 183 мировые премьеры, а также некоторые сопровождающихе программы. В качестве талисмана фестиваля используется тигр.