Четырехлетний сын Бориса Грачевского дебютировал в кино

Белоцерковская познакомилась с Грачевским в 2015 году на съемках фильма «Ералаш в кино», а через год они поженились. Долгое время пара жила не привлекая к себе внимания, но в 2020 году в СМИ заговорили о том, что 71-летний Грачевский станет отцом в четвертый раз, и в апреле у супругов родился мальчик Филипп. У создателя киножурнала «Ералаш» также есть сын Максим и дочь Ксения от брака с первой женой Галиной, с которой он прожил почти 35 лет, и девочка Василиса от актрисы Анны Панасенко.