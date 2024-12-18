Умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей

Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году и в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, чтобы начать карьеру в театре. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнили его по роли Барлимана Баттербера, владельца таверны «Гарцующий пони».