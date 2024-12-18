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В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»

Церемония вручения кинопремии пройдет 2 марта 2025 года
Кадр из фильма «Я все еще здесь»
Кадр из фильма «Я все еще здесь»

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская академия киноискусств опубликовала во вторник шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях.

На победу в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, среди них «Я все еще здесь» (I'm still here) бразильского режиссера Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» (Emilia Pérez) француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» (The Girl with the Needle) датского режиссера Магнуса фон Хорна, «Волны» (Waves) режиссера из Чехии Иржи Мадла, «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура, а также картины из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.

Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

В номинации «Лучшая музыка» представлены такие картины как «Претенденты» (Challengers), «Конклав» (Conclave), «Дикий робот» (The Wild Robot), «Битлджус Битлджус» (Beetlejuice Beetlejuice), «Головоломка 2» (Inside Out 2). В шорт-листе номинации «Лучший документальный фильм» представлены в том числе «Дневники черного ящика» (Black Box Diaries), «Дагомея» (Dahomey), «Фрида» (Frida), «Голливудгейт» (Hollywoodgate), «Фарфоровая война» (Porcelain War).

Головоломка 2
Головоломка 2

Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

Конан О'Брайен
Конан О'БрайенИсточник: Legion-Media.ru

97-я церемонии вручения кинопремии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О’Брайен.

На «Оскар» могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота — 34 см, масса — 3,85 кг. Премия присуждается в 23 номинациях.