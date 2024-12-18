Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова пожелала Борисову получить «Оскар»: «Буду кричать, что он великий»

Актриса уверена, что успех коллеги за рубежом откроет новые возможности для российских актеров
Марина Александрова
Марина АлександроваИсточник: Legion-Media.ru

Марина Александрова призналась, что радуется успехам Юры Борисова за рубежом. Актриса пожелала коллеге получить номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

«Я так рада за Юру Борисову! Если ему сейчас на “Оскаре” дадут хоть что-то за “Анору”, даже просто номинацию, я буду одной из первых кричать, что он великий. Это не удавалось никому, это очень круто. Он даст и нам всем другую возможность, если это произойдет. Я не видела еще фильм, но очень горжусь нашими ребятами», — рассказала Александрова в интервью журналу «ОК!».

Звезда сериала «Открытый брак» добавила, что всегда радуется успехам других и старается их хвалить за это. «Я звоню даже тем людям, которых не знаю. Я достаю их телефоны, когда мне что-то очень нравится, пишу им сообщения, говорю, как это круто, какие они фантастические», — заключила актриса.

Напомним, в фильме «Анора» Юра Борисов сыграл немногословного «решалу» Игоря, который вместе с напарниками присматривает в Америке за сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). 

Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: кадр из фильма «Анора»

Парень после знакомства со стриптизершей Анорой (Майки Мэдисон) решает на ней жениться. Однако родители Вани (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков), узнав об импульсивном поступке сына, пытаются заставить его аннулировать брак.

Премьера «Аноры» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Недавно Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Ему пророчат номинацию и на «Оскар». Списки претендентов на престижную кинопремию станут известны в середине января 2025 года.