Александрова пожелала Борисову получить «Оскар»: «Буду кричать, что он великий»

Марина Александрова призналась, что радуется успехам Юры Борисова за рубежом. Актриса пожелала коллеге получить номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.
«Я так рада за Юру Борисову! Если ему сейчас на “Оскаре” дадут хоть что-то за “Анору”, даже просто номинацию, я буду одной из первых кричать, что он великий. Это не удавалось никому, это очень круто. Он даст и нам всем другую возможность, если это произойдет. Я не видела еще фильм, но очень горжусь нашими ребятами», — рассказала Александрова в интервью журналу «ОК!».
Звезда сериала «Открытый брак» добавила, что всегда радуется успехам других и старается их хвалить за это. «Я звоню даже тем людям, которых не знаю. Я достаю их телефоны, когда мне что-то очень нравится, пишу им сообщения, говорю, как это круто, какие они фантастические», — заключила актриса.
Напомним, в фильме «Анора» Юра Борисов сыграл немногословного «решалу» Игоря, который вместе с напарниками присматривает в Америке за сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн).
Парень после знакомства со стриптизершей Анорой (Майки Мэдисон) решает на ней жениться. Однако родители Вани (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков), узнав об импульсивном поступке сына, пытаются заставить его аннулировать брак.
Премьера «Аноры» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Недавно Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Ему пророчат номинацию и на «Оскар». Списки претендентов на престижную кинопремию станут известны в середине января 2025 года.