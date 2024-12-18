Александрова пожелала Борисову получить «Оскар»: «Буду кричать, что он великий»

«Я так рада за Юру Борисову! Если ему сейчас на “Оскаре” дадут хоть что-то за “Анору”, даже просто номинацию, я буду одной из первых кричать, что он великий. Это не удавалось никому, это очень круто. Он даст и нам всем другую возможность, если это произойдет. Я не видела еще фильм, но очень горжусь нашими ребятами», — рассказала Александрова в интервью журналу «ОК!».