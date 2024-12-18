Киану Ривз вместе с возлюбленной посетил премьеру фильма о Сонике

В фильме «Соник 3 в кино» Ривз сыграл Шэдоу, соперника Соника. По сюжету, Соник вместе с друзьями и семьей Ваковски решает провести летние каникулы в путешествии по Египту. Там Соник знакомится с розовой ежихой Эми Роуз. В это время его враг Доктор Роботник возвращается и несет с собой новую угрозу. Ему удается пробудить могущественного ежа Шэдоу, который должен бросить вызов Сонику.