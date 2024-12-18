Киану Ривз вместе с возлюбленной посетил премьеру фильма о Сонике

Киану Ривз посетил премьеру фильма «Соник 3 в кино». Мероприятие накануне прошло в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. 60-летний актер пришел на презентацию вместе со своей возлюбленной Александрой Грант.
Для светского выхода звезда франшизы «Матрица» выбрал темный классический костюм, рубашку изумрудного оттенка и галстук в полоску. Грант надела длинное черное пальто с узорами, расшитыми пайетками. Она дополнила свой образ блестящей сумочкой.
Пара выглядела счастливой на красной дорожке и радостно улыбалась и позировала фотографам.
В фильме «Соник 3 в кино» Ривз сыграл Шэдоу, соперника Соника. По сюжету, Соник вместе с друзьями и семьей Ваковски решает провести летние каникулы в путешествии по Египту. Там Соник знакомится с розовой ежихой Эми Роуз. В это время его враг Доктор Роботник возвращается и несет с собой новую угрозу. Ему удается пробудить могущественного ежа Шэдоу, который должен бросить вызов Сонику.
Франшиза «Соник» — это киноэкранизация приключений ежика Соника, основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog компании Sega.
В мировой прокат фильм «Соник 3 в кино» выходит 18 декабря.