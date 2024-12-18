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«Интерстеллар» неожиданно установил новый рекорд

Фильм «Интерстеллар» 2014 года установил новый рекорд после выхода IMAX-версии
Энн Хэтэуэй и Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе»
Энн Хэтэуэй и Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе»

Культовый научно-фантастический фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» вышел в повторный прокат в честь десятилетия премьеры. Об этом сообщает портал Collider.

Картину демонстрируют в американских кинотеатрах в формате IMAX. В первый же уикенд картина, премьера которой состоялась в 2014 году, побила рекорд среди всех фильмов, выходивших в повторный прокат в истории. Сборы составили 21 миллион долларов.

Суммарные сборы за все время показа «Интерстеллара» в кинотеатрах сейчас составляют более 545 миллионов долларов.

Ранее стали известны новые подробности следующего фильма Кристофера Нолана. На данный момент последней его работой является картина «Оппенгеймер», которая оказалась триумфальной для режиссера и актеров, которые сыграли главные роли.